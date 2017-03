Thêm một lãnh đạo VN Pharma bị khởi tố tội buôn lậu

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ngày 13-7 đã tống đạt quyết định khởi tố bị can Ngô Anh Quốc, phó tổng giám đốc và Lê Thị Vũ Phương, kế toán trưởng Công ty Cổ phần VN Pharma (VN Pharma), về tội buôn lậu.