Thêm một người chết trong vụ “xe điên” ở quận 10

Ngày 8-10, ThS-BS Hồ Phạm Thục Lan, Trưởng khoa Cơ xương khớp, trực lãnh đạo BV 115, cho biết: Lúc 2 giờ sáng cùng ngày, thêm một nạn nhân nữ trong vụ tai nạn đã chết. Như vậy, đến nay đã có hai người chết trong vụ TNGT nghiêm trọng này. Ngoài ra có tám nạn nhân đã được xuất viện, ba người còn nằm điều trị.

Còn một người bị thương rất nặng

“Trong ba người đang điều trị tại BV có một phụ nữ bị đa chấn thương, gãy khoảng 4-5 xương sườn, trong đó có một xương di động đã được cố định và gãy xương đùi. Đặc biệt, bệnh nhân còn tràn máu màng phổi gây nên suy hô hấp. Bệnh nhân đang nằm phòng cách ly, hồi sức tích cực, hiện thời còn tỉnh nhưng không tiên lượng trước được. Còn hai bệnh nhân khác bị gãy chân, xây xát... thì sức khỏe đã ổn định” - bác sĩ Lan nói thêm.

Chị Dương Thị Thanh Thảo (ngụ quận 10), một trong hai nạn nhân bị gãy chân còn nằm viện, cho biết thời điểm xảy ra tai nạn, chị vừa mới từ nhà ra đi đón con, đang dừng đèn đỏ thì từ phía sau xe ô tô lao tới.

Còn chị Nguyễn Thị Lam Bình (ngụ Tiền Giang) bị thương ở chân phải nhưng vẫn cho rằng mình là người may mắn nhất trong các nạn nhân. Chị Bình kể khoảng 16 giờ chị đang trên đường về nhà, xe cộ trên đường rất đông. Khi đến ngã tư Lý Thái Tổ - Sư Vạn Hạnh, chị dừng xe chờ đèn đỏ thì bất ngờ bị húc từ phía sau, văng xa 5 m.

“Lúc đó tôi dừng cách vạch đèn đỏ khoảng 2-3 hàng xe và phía trong lề. Sau cú đâm choáng váng, tôi thấy nhiều người và xe máy nằm la liệt. Thật hãi hùng” - chị Bình kể.

Chiều 8-10, chị Thanh Thảo lên cơn co giật như động kinh, người nhà chị cho hay điều này trước đây chưa hề xảy ra. Ảnh: DUY TÍNH

Tài xế không có hơi men

Cùng ngày, Đại tá Phạm Ngọc Khương, Trưởng Công an quận 10, cho biết cơ quan điều tra đã tạm giữ Trần Anh Huy, tài xế gây tai nạn. Một số nạn nhân cũng được cơ quan công an mời đến để tìm hiểu, làm rõ nguyên nhân. Cơ quan điều tra khẳng định qua kiểm tra, Huy không hề có hơi men vào thời điểm gây ra tai nạn. Các xe mô tô và hai xe ô tô bị tai nạn cũng được mang về quận để phục vụ điều tra. Công an TP.HCM cũng cử điều tra viên phối hợp với Công an quận 10 điều tra vụ tai nạn.

Theo một điều tra viên, căn cứ lời khai của Huy và xem xét chứng cứ liên quan, có thể thấy anh này đã bị mất lái nên gây tai nạn liên hoàn. Kết quả khám nghiệm cho thấy sau khi gây tai nạn, ô tô của Huy bị móp nặng phần đầu, hai túi khí bảo vệ an toàn cho tài xế đã được bung ra hết, bánh trước bên phải bị thủng. Hai ô tô va chạm với xe Huy (một chiếc Mercedes biển số 52P-6268 và một chiếc Camry biển số 61A-001.34) đều bị xước và móp dọc chiều dài thân xe, bể kiếng chiếu hậu. Thời điểm đó, hai ô tô này đang lưu thông đúng làn đường bên trái.

Từ đó, điều tra viên nhận định có thể xe Huy lưu thông tốc độ cao từ bên phía BV Nhi đồng 1 ôm cua rộng qua làn đường bên này của đường Lý Thái Tổ hướng về quận 1. Gặp hai ô tô cùng chiều, Huy tránh và vượt về bên phải hai ô tô. Tuy nhiên, do không làm chủ được tay lái, Huy đã va quẹt với hai ô tô trên. Cú va quẹt đủ lực đã khiến cho hai túi khí bung ra chèn cứng phần mặt và ngực của Huy. Do bị ép chặt, không thấy gì và quá lúng túng nên Huy không kịp rút chân ga về mà nhấn tới luôn. Với tốc độ cao, ô tô trên tiếp tục đâm vào dòng xe đang dừng đèn đỏ tại giao lộ và chỉ tự dừng lại do động cơ bị hỏng hóc một phần và bánh xe bị thủng.

Xe ben tông liên hoàn sáu ô tô, hai người nguy kịch Chiều 8-10, trước số nhà 57 Nguyễn Văn Linh (phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP.HCM), một xe ben đã tông liên hoàn sáu ô tô đang dừng phía trước làm hai người bị thương nặng. Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: D.THANH Theo các nhân chứng, thời điểm đó sáu ô tô đang chờ đèn tín hiệu thì bất ngờ bị xe ben 57L-9980 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh hướng từ quận 8 về quận 7 đâm mạnh từ phía sau. Hậu quả, hai hành khách đi trên một xe taxi bị thương, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Cả sáu ô tô đều bị hư hỏng nặng, xe taxi và một xe du lịch bị biến dạng, mảnh vỡ, kính chắn gió rơi tứ tung. Sau khi gây tai nạn, tài xế xe ben đã bỏ trốn. D.THANH

ÁI NHÂN - DUY TÍNH