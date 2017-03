Thêm một vị thành niên giết người man rợ

Sáng 21-9, TAND TPHCM đã cho tạm hoãn phiên tòa, trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án giết người, cướp tài sản đối với bị cáo Lê Hải Lộc (15 tuổi, quê Cần Thơ).



Tháng 3-2010, Lộc lên TPHCM thuê trọ tại Củ Chi đi làm công nhân. Do chưa đủ tuổi nên Lộc mượn CMND của người khác rồi dán hình mình vào, nộp hồ sơ xin việc.



Đến tháng 11-2010, Lộc được người quen giới thiệu công việc phụ bếp, chạy bàn cho anh Mai Văn Đệ vào các ngày cuối tuần (anh Đệ làm nghề đấu thầu tiệc). Trong quá trình làm việc, Lộc để ý thấy anh Đệ có nhiều tài sản nhưng sống một mình nên nảy sinh ý định giết chết, lấy tài sản.







Theo đó, ngày 4-4-2010, Lộc ra chợ Củ Chi mua một dao Thái Lan cán vàng rồi chờ đêm đến giả vờ sang nhà anh Đệ nói rằng bị công ty đuổi việc, đã trả lại phòng trọ và xin anh Đệ ngủ nhờ qua đêm.Thấy chỗ quen biết nên anh Đệ đồng ý để Lộc ngủ tại nhà. Đến khoảng 22 giờ, khi thấy anh Đệ ngủ say, Lộc ra tay sát hại nạn nhân với 16 nhát dao trước ngực và sau lưng.Sau khi ra tay, Lộc lục nhà lấy được 10 triệu đồng rồi định dắt chiếc SH của anh Đệ bỏ trốn nhưng không mở được cửa trước. Cùng lúc, thấy có bóng người sang nhà anh Đệ nên Lộc mở cửa sau tẩu thoát.Tại phiên tòa, lời khai của Lộc bất nhất, không trùng khớp với lời khai tại cơ quan điều tra. Cụ thể, cáo trạng buộc tội rằng nghe anh Đệ ngủ say Lộc mới ra tay nhưng tại phiên tòa Lộc khai rằng anh Đệ đứng dậy bị cáo mới đâm.Ngoài ra, lúc giết nạn nhân xong, tay Lộc dính đầy máu và bị cáo đến mở cốp xe SH lấy khăn lạnh lau máu. Tuy nhiên, biên bản hiện trường ghi nhận chiếc SH và mọi đồ vật trong nhà không dính máu.Một điều đáng lưu ý, trong nhà anh Đệ ngoài cây dao của bị cáo còn có một cây kéo dính máu đã được lau khô. Lộc nại rằng bị cáo vừa cầm kéo vừa cầm dao đâm bị hại, có lúc bị cáo nói chỉ có dao còn cây kéo không biết.Tại phiên tòa, cha bị cáo nói chiếc xe bị cáo đi là do gia đình mua, tuy nhiên Lộc lại khai rằng được người khác cho.Còn rất nhiều lời khai mâu thuẫn cho thấy bị cáo không thể một mình thực hiện hành vi phạm tội như cáo trạng nêu.Mặc dù bào chữa miễn phí cho bị cáo nhưng luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch vẫn mong HĐXX cân nhắc nhiều vấn đề cần làm rõ để trách lọt người lọt tội.Theo Ph.Dũng (NLĐO)