Thêm một vụ cưới nhầm vợ trẻ con

Ông Đặng Trần Triết, Phó Viện trưởng VKSND huyện Nhà Bè (TP.HCM): Nên miễn trách nhiệm hình sự Đây là một trường hợp tương tự như vụ “cưới vợ trẻ con” ở Tây Ninh mà Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh. Theo tôi, trường hợp này có vi phạm do nhận thức pháp luật của đương sự và gia đình kém chứ không phải họ cố tình. Quan điểm của tôi là cần phải khởi tố vụ án để bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật nhưng sau đó có thể áp dụng Điều 25 BLHS để miễn trách nhiệm hình sự cho anh Tâm. Ông Lê Thành Văn, Phó Chánh án TAND tỉnh Đồng Nai: Phải có chính sách riêng Với dạng tội phạm này, trong từng trường hợp cụ thể phải có đường lối xử lý thích hợp. Nếu đối tượng giao cấu với trẻ em gây ra hậu quả có thai rồi từ bỏ trách nhiệm thì phải xử lý nghiêm khắc. Còn nếu do nhận thức pháp luật kém, quan hệ tình dục lúc chưa đủ tuổi nhưng họ xây dựng gia đình thật sự, sống chung, có con chung với nhau thì cơ quan tố tụng phải có chính sách hình sự riêng. Luật sư Bùi Quang Nghiêm, Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM: Cần văn bản hướng dẫn Cơ quan tố tụng không nên xử lý hình sự anh Tâm bởi làm như thế trong trường hợp này chỉ đạt mục đích răn đe chứ không mang tính giáo dục. Trong khi đó, bản chất của chính sách hình sự là răn đe nhằm để giáo dục, kéo con người phạm tội về với cộng đồng, trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội. Theo tôi, ngoài trách nhiệm của cha mẹ hai bên thì cũng cần phải nhìn lại trách nhiệm của chính quyền địa phương trong vụ này. Một đám cưới cả cô dâu lẫn chú rể đều chưa đủ tuổi, được tổ chức đàng hoàng như thế mà chính quyền địa phương không có ý kiến gì là sao? Để thống nhất đường lối xử lý trong các trường hợp tương tự, tôi nghĩ các cơ quan có thẩm quyền ở trung ương nên có văn bản hướng dẫn. Nếu không thì tùy theo quan điểm và nhận thức sẽ dẫn đến hệ quả là có nơi thẳng tay xử lý hình sự, có nơi lại tha bổng. Khi xác minh, cơ quan điều tra Công an quận 8 thấy vụ việc tương tự như vụ “cưới nhầm trẻ con” ở Tây Ninh mà Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh gần đây nên nhờ PV cung cấp các bài viết để tham khảo trước khi chuyển hồ sơ sang VKS. Năm 1998, anh Ngô Minh Thuận, ngụ huyện Hòa Thành (Tây Ninh) và cô N. cưới nhau nhưng không đăng ký kết hôn. Quá trình chung sống, lần lượt hai đứa con ra đời. Mười năm sau (2008), khi vợ chồng họ ra tòa xin ly hôn, VKS huyện Hòa Thành phát hiện anh Thuận lấy cô N. lúc cô mới được gần 13 tuổi. Anh Thuận bị bắt, bị TAND tỉnh Tây Ninh phạt tám năm tù về tội hiếp dâm trẻ em. Từ những bài phản ánh trên Pháp Luật TP.HCM, nhiều chuyên gia pháp lý và đông đảo bạn đọc cho rằng việc anh Thuận bị xử lý hình sự là quá nặng tay. Cả Phó Chánh án TAND tối cao Đặng Quang Phương và Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Hưởng cũng nhận định nên áp dụng chính sách nhân đạo của pháp luật hình sự để miễn trách nhiệm hình sự, đình chỉ vụ án đối với anh Thuận. Hiện nay, anh Thuận đã được các cơ quan tố tụng tỉnh Tây Ninh cho tại ngoại để làm ăn nuôi con và chờ kết quả xử lý chính thức. Ý KIẾN BẠN ĐỌC Độc giả MINH DŨNG (Hà Nội, e-mail: chu_ong_nho@yahoo.com): "Theo xác minh ban đầu, vợ chồng anh Tâm cưới nhau vào tháng 4-1997, lúc anh Tâm chưa đủ 18 tuổi và người vợ chưa tròn 15 tuổi". Như báo nêu thì anh Tâm không phạm tội giao cấu với trẻ em ở thời điểm anh Tâm cưới vì khi ấy anh chưa đủ 18 tuổi. Theo Điều 115 Bộ luật Hình sự về tội giao cấu với trẻ em: Người nào đã thành niên mà giao cấu với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Quy định chủ thể của tội này phải là người đã thành niên. Vì vậy, cần xác định rõ tuổi của anh Tâm và người vợ. Khi anh Tâm tròn 18 tuổi thì vợ anh đã đủ 16 tuổi hay chưa? Nếu khi vợ anh Tâm đủ 16 tuổi thì anh Tâm mới quan hệ với vợ thì anh Tâm không phạm tội. Độc giả PHAN NGUYÊN (quận Gò Vấp, TP.HCM, e-mail: nvphttsc@yahoo.com): Người ta đã thành vợ thành chồng rồi thì làm tình làm tội làm gì. Luật là áp dụng cho người có hành vi "cố tình giao cấu với trẻ chưa đến tuổi vị thành niên" thôi. Độc giả Nguyễn Cảnh Hải (Thủ Đức, TP. HCM, 0982922..., haitacbienxa1989@... ) Báo Pháp Luật TP. HCM số ra ngày 14-9 có bài :"Thêm một vụ cưới nhầm vợ trẻ con" có viết : " Theo xác minh ban đầu, vợ chồng anh Tâm cưới nhau vào tháng 4-1997, lúc anh Tâm chưa đủ 18 tuổi và người vợ chưa tròn 15 tuổi. Điều tra viên thụ lý vụ việc cho biết hành vi của anh Tâm đã có dấu hiệu phạm tội giao cấu với trẻ em theo khoản 2 Điều 115 BLHS (khung hình phạt tù từ ba đến 10 năm)... " Theo khoản 1 Điều 115 BLHS: " Ngưòi nào đã thành niên mà giao cấu với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. " Vậy trong trường hợp này, theo tôi nghĩ thì anh Tâm sẽ không bị truy cứu TNHS vì lý do khi thực hiện hành vi phạm tội anh Tâm vẫn chưa thành niên ( lúc anh Tâm chưa đủ 18 tuổi).