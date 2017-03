Thêm thực phẩm chức năng của Mỹ bị thu hồi

Những sản phẩm bị thu hồi bao gồm African Black Ant (lô 2006-00926), Black Ant (lô 2006-3627878), Xzen Gold (lô 130310GL), Xzen Platinium (lô 130520PL), XZ 1200 (lô 13051012), Xzone Gold (lô 131110GL) và Xzone 1200 (lô 13071012) do có chứa sidenafil và tadalafil. Ngưng sử dụng một số lô sản phẩm thực phẩm chức năng giảm cân Bella Vi Insane Bee Pollen dạng viên nhộng, Bella Vi Btrim Ultimate Boots, Bella Vi Btrim Max, Bella Vi Extreme Accelarrator, Bella Vi Insane Amp’s và hai lô sản phẩm Bella Vi Amp’s Up được đóng gói hộp 30 viên và 60 viên do Pure Edge Nutrition, LLc của Mỹ phân phối do có chứa sibutramine, phenolphthalein.

Theo Cục An toàn thực phẩm, qua rà soát từ năm 2011, những sản phẩm nói trên chưa được cấp chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm tại Việt Nam.

Trước đó, Cục An toàn thực phẩm đã yêu cầu công ty TNHH Trung tâm Vân Sơn dừng ngay việc lưu hành và tự thu hồi đối với sản phẩm thực phẩm chức năng Super Fat Burner nhập khẩu từ Mỹ có Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm số cấp ngày 17-4-2013 cho sản phẩm Super fat burner viên nhộng, Maxi Gold viên nhộng và Esmeralda viên nang do chứa sisbutramine, phenolphtalein.

Theo các chuyên gia y tế, thuốc chứa sisbutramine, phenolphthalein rất nguy hại đến sức khỏe. Sisbutramine ngoài việc làm tăng huyết áp, tăng nhịp đập của tim còn là một chất cực kỳ nguy hại khi tương tác với các loại thuốc khác. Còn phenolphtalein có nguy cơ gây co thắt cơ, rối loạn dạ dày, ung thư. Trong khi đó, Sildenafil và tadalafil là hoạt chất chỉ dùng điều trị rối loạn cương, dùng lâu dài sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe.

HUY HÀ