Thêm trạm thu phí ở cầu Bình Triệu

Theo Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP, vị trí đặt trạm thu phí cầu Bình Triệu 1 chưa hợp lý do mặt đường bị hư hỏng, thường ngập nước, ùn tắc do ảnh hưởng bởi đường sắt giao với quốc lộ 13… Nhưng ông Lê Toàn, Phó Giám đốc Sở GTVT, cho rằng các lo ngại trên đều có thể giải quyết. Cụ thể, CII đã sửa chữa, mở rộng mặt đường, xây dựng hệ thống thoát nước khi đặt trạm thu phí. Ngoài ra, trạm thu phí cầu Bình Triệu 1 còn góp phần điều tiết lượng xe vào nút giao thông Kha Vạn Cân - quốc lộ 13.