Theo ánh sao trời ... trẩy hội Chùa Hương

Từ 2 giờ sáng, khu vực từ bến Đục cho đến đền Trình, những con đò đã tấp nập vào ra đưa du khách vào khu di tích Hương Sơn viếng cảnh, lễ chùa. Hầu hết những con đò đêm trên suối Yến đều đi trong đêm tối, dấu hiệu chỉ đường duy nhất là ánh sao trời…

Theo Ban tổ chức lễ hội Chùa Hương năm 2016 lượng khách đến trảy hội chùa Hương những ngày đầu năm nay đông hơn so với cùng kỳ năm 2015 do thời tiết đẹp, kỳ nghỉ Tết kéo dài đến hết ngày mùng 8 Tết (tức 14-2). Cụ thể, chỉ trong 3 ngày (từ ngày 10 đến 12-2) lượng du khách về trảy hội đã đạt mức kỷ lục hơn 15 vạn người, trong đó riêng ngày 12-2 đã có gần 7 vạn người về viếng cảnh , lễ chùa, tăng so với cùng kỳ năm 2015 gần 2 vạn người/ngày… Ban tổ chức đã phải huy động gần 4400 con đò để phục vụ du khách về lễ chùa.



Bến Đục nơi du khách xuống đò vào lễ chùa lúc 3 giờ sáng



Cổng soát vé vào khu di tích hoạt động cả trong đêm



Chèo đò trên suối Yến lúc nửa đêm



Du khách chờ đò tại Bến Đục lúc 2 giờ sáng

Du khách ngồi chờ chùa mở cổng từ đêm để lễ phật





Hàng quán mở cửa từ 4 giờ sáng để phục vụ du khách đến khai hội chùa Hương



Khách thập phương sắp lễ dâng phật tại chùa Thiên Trù từ 4g30 sáng - nhiều người đi từ Hải Dương - Hải Phòng - Thái Bình