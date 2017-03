Theo dõi chặt chất lượng nước sông Đồng Nai

“Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai đang rà soát báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án. Đồng thời, yêu cầu đơn vị thực hiện dự án bổ sung những giải pháp kỹ thuật nhằm đảm bảo không gây ảnh hưởng đến chất lượng nước sông Đồng Nai”. Đó là phản hồi của Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai với Pháp Luật TP.HCM về việc tỉnh này cho xây dựng nghĩa trang An Viên Vĩnh Hằng sát sông Đồng Nai. Văn bản (ngày 28-7) do ông Võ Văn Chánh, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai, ký.

Sở Xây dựng giám sát thi công

Dự án nghĩa trang An Viên Vĩnh Hằng có diện tích 112 ha ở xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu do Liên hiệp Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Đồng Nai (Dona Coop) làm chủ đầu tư. Cuối năm 2008, UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt ĐTM của dự án. Theo Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai, tỉ lệ đất xây dựng mộ khoảng 47,4% tổng diện tích, còn lại là đất cây xanh, mặt nước… Nhưng dự án nằm ở thượng lưu sông Đồng Nai nên có thể ảnh hưởng nhất định đến nước sông nếu không được kiểm soát chặt.

Văn bản trên cho hay ĐTM của dự án đã xem xét, đánh giá các tác động và các biện pháp bảo vệ, phương án phòng, chống sự cố, rủi ro về môi trường, dịch bệnh… Cụ thể, nước mưa ở dự án được thu gom, dẫn về các hồ sinh học để xử lý đạt loại A, dùng tưới cây hoặc thải ra sông. Dự án cũng xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt với công suất 90 m3/ngày đạt loại A. Ngoài ra, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đã thẩm định thiết kế các phần mộ của dự án và sẽ giám sát thi công phù hợp với các nội dung đã cam kết theo ĐTM.

Phối cảnh nghĩa trang An Viên Vĩnh Hằng. Dự án này chỉ cách mép sông Đồng Nai 100 m, trong khi theo quy định phải là 5.000 m. Ảnh: Website của chủ đầu tư

Một vấn đề nữa là nghĩa trang An Viên Vĩnh Hằng chỉ cách mép sông Đồng Nai khoảng 100 m, trong khi quy định khoảng cách an toàn tối thiểu từ nghĩa trang đến công trình cấp nước sinh hoạt là 5.000 m. Về việc này, Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai giải thích do việc phê duyệt dự án được thực hiện trước khi TCVN 7956:2008 - nghĩa trang đô thị ban hành. Tuy nhiên, từ phản ánh của Pháp Luật TP.HCM, Sở TN&MT sẽ phối hợp Sở Xây dựng rà soát các quy định hiện hành để yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp.

Sẽ không có hình thức cải táng

Cũng theo Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai, để hạn chế tối đa nước rỉ từ mộ gây ô nhiễm đất, nước ngầm và nước sông Đồng Nai, dự án chỉ hỏa táng, chôn một lần và cát táng (cải táng cốt từ nơi khác chuyển về) chứ không có hình thức cải táng. Còn các mộ chôn một lần được xây bằng bê tông cốt thép và đáy xung quanh được lót bằng lớp màng địa kỹ thuật HDPE. Loại vật liệu này được dùng lót lớp đáy tại các bãi rác, có chức năng ngăn chặn nước thoát ra ngoài (phần này trong ĐTM của dự án không đề cập - NV). “Hội đồng thẩm định ĐTM đã xem xét, đánh giá các giải pháp trên đảm bảo không có nước rỉ từ các phần mộ ra ngoài” - văn bản trả lời nêu.

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho môi trường, đặc biệt là nước sông Đồng Nai, Sở TN&MT sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ quá trình thực hiện dự án; đồng thời yêu cầu Dona Coop bổ sung các giải pháp đảm bảo an toàn môi trường. Trước mắt sẽ bổ sung lớp vật liệu đệm hút nước rỉ từ xác nhằm đảm bảo nước từ mộ không rò rỉ ra môi trường nếu lớp HDPE có sự cố. Ngoài ra, Dona Coop phải xây dựng hệ thống quan trắc nước thải tự động 24/24 giờ, giám sát chất lượng nước thải, khí thải định kỳ ba tháng/lần, giám sát chất lượng nước mặt, nước ngầm… Cạnh đó, hằng tháng Sở TN&MT cũng lấy mẫu, theo dõi diễn biến chất lượng nước sông Đồng Nai.

MINH PHONG