Bộ Công an tạm dừng triển khai mẫu CMND mới

(PL)- Ngày 21-8, tin từ Bộ Công an cho biết Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ đã có ý kiến chỉ đạo Tổng cục Cảnh sát Hành chính về trật tự an toàn xã hội tạm dừng triển khai Thông tư 27/2012.

Thông tư này của Bộ Công an có hiệu lực từ ngày 1-7, quy định về mẫu chứng minh nhân dân (CMND), trong đó phần đặc điểm nhân thân có ghi tên cha, mẹ của công dân. Như đã thông tin, sau khi thông tư trên có hiệu lực, Bộ Công an dự kiến triển khai cấp, đổi CMND mẫu mới trên ba quận, huyện tại Hà Nội, sau đó nhân rộng ra cả nước. Tuy nhiên, mẫu CMND có ghi tên cha, mẹ đã vấp phải nhiều ý kiến phản đối nên việc thí điểm chưa thể thực hiện được. Bộ Tư pháp hiện cũng đang xem xét lại những quy định pháp luật liên quan đến mẫu CMND này. THANH LƯU