Cả nước hướng về các anh

Khi mà hàng trăm phương tiện của quân đội và nhân dân được huy động vào cuộc tìm kiếm hai phi công mất tích thì phía dưới những bản tin cập nhật liên tục của các báo về cuộc tìm kiếm này, rất nhiều dòng tin nhắn của bạn đọc gửi về đều chung một nỗi niềm lo lắng. Mọi người đều mong mỏi và nguyện cầu cho hai anh bình an: “Mong rằng các anh vẫn bình an, nhân dân và đồng đội đang mong chờ tin các anh, hãy về với gia đình các anh nhé”. “Đất nước, gia đình, đơn vị, đồng đội mong các anh về lắm. Hy vọng một sự bình an. Các anh đang ở đâu đấy thôi”…

Rồi khi các báo đồng loạt đưa Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường đã được cứu sống, cái giây phút chứng kiến anh Cường bằng da bằng thịt trở về đất liền đã làm không biết bao nhiêu bạn đọc rơi nước mắt. Bao lời cầu nguyện lại tiếp tục hướng về Thượng tá Trần Quang Khải, người vẫn đang mất tích trên biển, với niềm hy vọng tìm thấy anh khỏe mạnh, an toàn.

Triệu triệu bạn đọc ấy không phải là người thân, cũng chưa bao giờ biết tới hai anh Khải và Cường nhưng trái tim của họ luôn hướng về những người lính ngày đêm giữ bình yên, bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Những tình cảm thiêng liêng ấy luôn cháy bỏng trong mỗi người dân. Nhất là khi chủ quyền đất nước ngày ngày bị dòm ngó, thách thức, xâm phạm bởi các thế lực ngoại bang. Như mới đây, vùng trời đang đường đường là của Việt Nam được quốc tế thừa nhận, quy định hẳn hoi, vậy mà có thông tin cho rằng có quốc gia toan tính thành lập ra vùng nhận dạng phòng không ở đó. Điều đó nếu có là họ đã chà đạp lên luật pháp quốc tế, áp đặt những phi lý lên Việt Nam chúng ta.

Vì vậy, những cánh bay của các anh không đơn thuần là nhiệm vụ của người lính mà nó còn là sự khẳng định mạnh mẽ chủ quyền của Việt Nam trên vùng biển, vùng trời của mình. Những cánh bay mang theo bao tình cảm, niềm tự hào của người dân nước Việt.

Tất nhiên để đào tạo ra một người phi công phải tốn rất nhiều công sức từ quy trình tuyển chọn đến huấn luyện. Chỉ về mặt này thôi, những người làm chủ những chuyến bay ấy đã được xem là “bảo vật” của quốc gia. Còn giá trị mà họ mang theo trên mỗi chuyến bay thật không sao đong đếm hết.

Mong rằng với tấm lòng của người dân, đồng đội, với ý chí can trường của người chiến sĩ, anh Khải sẽ sớm trở về bình yên, tiếp tục vươn cánh trên những chuyến bay bảo vệ biển trời Tổ quốc.