Chung cư phải an cư

Trong chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo đến năm 2020, tỉ lệ nhà ở chung cư trong các dự án phát triển nhà ở tại các đô thị đặc biệt (Hà Nội và TP.HCM) đạt trên 90%. Những con số này cho thấy chung cư đã trở thành một loại hình nhà ở phổ biến, sẽ là một xu hướng tất yếu trong quá trình đô thị hóa. Tại TP.HCM, người dân đã không còn xa lạ với việc lựa chọn chung cư để làm nơi an cư và xây dựng tổ ấm.

Tuy nhiên, những năm gần đây tranh chấp giữa chủ đầu tư và cư dân tại các chung cư đã trở thành vấn đề nổi cộm và đang có chiều hướng gia tăng. Rất nhiều trường hợp khi mua được nhà chưa kịp an cư thì người dân phải vướng ngay vào vòng xoáy đấu tranh, khiếu nại, kiện cáo chủ đầu tư vì đủ lý do: Sở hữu chung-riêng, chậm cấp giấy chủ quyền, các loại phí bất hợp lý… Thậm chí có những chung cư căng thẳng đến mức giữa chủ đầu tư và cư dân phải đánh nhau sứt đầu mẻ trán! Thay vì an cư để lạc nghiệp, đa phần cư dân nơi có tranh chấp lại phải mất thời gian, bỏ công bỏ việc để đấu tranh đòi quyền lợi mà lẽ ra họ phải được hưởng. Ngôi nhà chung bỗng trở thành nơi chia bè kết phái, công kích, chia rẽ lẫn nhau. Môi trường sống trở nên căng thẳng, ngột ngạt và nhiều khi trở thành nỗi ám ảnh khiến không ít người đã phải tháo chạy khỏi chung cư. Một thống kê mới đây của Sở Xây dựng TP.HCM cho thấy trên địa bàn TP hiện có 58 chung cư là có tranh chấp giữa chủ đầu tư và cư dân, trong số này có tới 48 chung cư thuộc loại trung bình.

Hiện nay các điều luật liên quan đến đầu tư, xây dựng và quản lý nhà chung cư không phải không có; các cơ quan làm “trọng tài” để phân xử các tranh chấp liên quan đến chung cư cũng đã được giao thẩm quyền. Tuy nhiên, người dân ở không ít chung cư đang phải vật vã trong vòng xoáy tranh chấp để bảo vệ quyền lợi của mình, trong đó một phần lớn do quy định chưa chặt chẽ gây ra. Ngay cả chính quyền địa phương cũng “đuối” vì thiếu chế tài xử phạt, hoặc có xử phạt thì cũng không đủ sức răn đe. Thậm chí các văn bản pháp luật hiện còn chồng chéo về diện tích sở hữu chung-riêng, cách tính diện tích sàn căn hộ…

Được biết Bộ Xây dựng hiện đang dự thảo văn bản quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư để bổ sung, sửa đổi các quy định hiện hành vốn nhiều bất cập. Hy vọng những quy định sắp được ban hành tới đây có thể tạo một hành lang pháp lý tốt hơn nhằm “hóa giải” được các tranh chấp lùm xùm bấy lâu nay. Có như thế, chung cư mới trở thành nơi an cư của cư dân đô thị.

VIỆT HOA