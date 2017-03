Đặc quyền cho người thân

Tuy nhiên, sai phạm đáng chú ý nhất ở đây lại là: Công ty này được vợ của nguyên giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Khánh Hòa là ông Trương Đăng Tuyến, thành lập khi ông này còn đương chức.

Vấn đề sẽ không có gì đáng nói vì quyền tự do kinh doanh đã được ghi nhận trong Hiến pháp. Nhưng để phòng, chống tham nhũng, tránh tạo ra bất bình đẳng trong việc thực thi quyền tự do kinh doanh, Luật Phòng, chống tham nhũng đã quy định: Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan không được để vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con kinh doanh trong phạm vi do mình quản lý trực tiếp.

Với cương vị là giám đốc sở, ông Tuyến không thể không biết đến những quy định trong cuộc chiến đối với quốc nạn tham nhũng. Còn nếu ông Tuyến không biết thì cần phải xem lại quy trình đề bạt, thẩm định và bổ nhiệm ông Tuyến, vì một công dân bình thường cũng không được quyền bảo rằng tôi không biết pháp luật quy định như thế.

Vụ việc này không có cách giải thích nào khác ngoài việc: Quan chức đã chủ động dành đặc quyền, đặc lợi cho người thân trong lĩnh vực mình quản lý. Phó Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Thị Hà rất có lý khi cho rằng: “Khi kê khai hồ sơ, người ta không kê khai cha mẹ họ là ai. Sở không có chức năng đi xác minh việc đó”.

Tuy vậy, có những vụ việc mà từ cơ quan nhà nước đến doanh nghiệp đều biết “người ta có cha mẹ là ai” nhưng vẫn cứ “vô tư” đề bạt, điều động hoặc bổ nhiệm con cái, người thân vào những vị trí mà Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Doanh nghiệp, Luật Công chức, viên chức đã loại trừ. Mới đây dư luận đã hết sức bất bình trước việc ông giám đốc Sở Xây dựng TP Hải Phòng bổ nhiệm con trai làm phó trưởng phòng nghiệp vụ khi con ông còn thiếu một số điều kiện. Có ý kiến cho rằng đây chính là biểu hiện của việc “tham nhũng quyền lực”.

Gần đây, công luận cũng xôn xao về việc liên quan đến ông Vũ Quang Hải, con của cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, được về làm thành viên hội đồng quản trị và kiêm phó tổng giám đốc Sabeco, trong khi ngành bia này thuộc quản lý của Bộ Công Thương.

Ông Phạm Xuân Hằng, Phó Chủ tịch không chuyên trách của MTTQ Việt Nam, từng nói về tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm khiến nhân dân rất bức xúc, rằng: “Quan chức thì có sân sau, doanh nghiệp thì cần sân trước…, tình trạng này đang tàn phá đất nước này. Thế thì làm sao đất nước ta không nghèo được!”. Những “lùm xùm” trong việc đề đạt, bổ nhiệm con cái quan chức vào những vị trí béo bở thời gian qua, hay việc quan chức dành đặc quyền kinh doanh cho người thân trong lĩnh vực mình phụ trách là những ví dụ sinh động cho quan điểm này.

Xét cho đến cùng, sự liêm chính nếu không được những quan chức thực thi nghiêm minh thì cuộc chiến chống tham nhũng chắc chắn sẽ còn cam go hơn những gì đã được tiên liệu.