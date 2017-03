Đại biểu Võ Hồng Phúc nói lời tâm huyết

Xóa “xin-cho” trong quản lý tài nguyên Cần kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội với bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng năng lực nội sinh sử dụng và phát triển công nghệ tiết kiệm tài nguyên, nguyên liệu, năng lượng, thân thiện môi trường. Đây là động lực chủ yếu, làm thay đổi cơ cấu kinh tế, thúc đẩy quá trình cải cách và tái cấu trúc kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nước ta. Quyết liệt chuyển từ “bao cấp”, “xin-cho”, nặng kiểm soát hành chính trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường sang cơ chế thị trường. Hạn chế đầu tư vào các ngành khai thác tài nguyên, sử dụng nhiều đất, nhiều năng lượng; không chấp nhận dự án có công nghệ thấp, gây ô nhiễm. Thực hiện nghiêm pháp luật và có giải pháp đồng bộ để có thể xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm. Bộ trưởng TN&MT PHẠM KHÔI NGUYÊN Tăng quyền tự chủ cho chính quyền địa phương Cần đổi mới tổ chức, hoạt động của chính quyền đô thị trong khuôn khổ tổ chức hệ thống chính quyền địa phương theo hướng: Nhiệm vụ của cấp nào thì cấp đó chịu trách nhiệm toàn bộ, có thẩm quyền đầy đủ tự quyết, tự quản đối với công việc được giao. Không trùng lắp nhiệm vụ do trung ương thực hiện và nhiệm vụ được giao cho địa phương, cũng như công việc giữa các cấp chính quyền trong phạm vi một địa phương với nhau, nhằm tránh đùn đẩy trách nhiệm, chồng chéo, lẫn lộn, cản trở trong chỉ đạo điều hành. Khi đã tạo chủ động cho chính quyền cấp dưới thì nhiệm vụ của chính quyền cấp trên là ban hành các quy định theo thẩm quyền và kiểm tra, giám sát việc tuân thủ của cấp dưới. Đây là điểm khác biệt căn bản giữa mô hình phân cấp hiện hành với mô hình tăng tính tự chủ của chính quyền địa phương. Việc phân cấp cần dựa trên nguyên tắc thống nhất của nền hành chính quốc gia, bảo đảm tính chất của một nhà nước đơn nhất nhưng phải đề cao tính tự chủ của địa phương trên nền tảng lợi thế so sánh, năng lực, phát triển tinh thần thi đua của các địa phương, các vùng kinh tế và các đô thị. Ngoài ra, đề nghị nghiên cứu hoàn thiện các quy định của pháp luật có liên quan tới tổ chức chính quyền địa phương các cấp, trong đó có chính quyền đô thị theo hướng làm rõ mô hình tổ chức chính quyền ở nông thôn, đô thị, hải đảo đã được đề ra từ Nghị quyết Đại hội X. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM NGUYỄN VĂN ĐUA Dân chủ thực sự để tạo đồng thuận Đảng cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo với MTTQ và các đoàn thể; tôn trọng nguyên tắc hiệp thương dân chủ trong tổ chức, hoạt động của MTTQ; tôn trọng tính tự chủ, ủng hộ mọi hoạt động tự nguyện, tích cực, sáng tạo và chân thành lắng nghe đóng góp của MTTQ và các đoàn thể; thực hiện tốt vài trò “Đảng vừa là người lãnh đạo, vừa là thành viên của MTTQ Việt Nam”. Trước yêu cầu đổi mới, chỉ có mở rộng dân chủ XHCN thực sự mới có đồng thuận xã hội và đoàn kết thực sự, bền vững. Cần thực hiện dân chủ và đại đoàn kết từ trong Đảng ra toàn xã hội. Đồng thời, sớm cụ thể hóa, thể chế hóa các quy định để MTTQ và các đoàn thể thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội theo quy định. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam HUỲNH ĐẢM GIA NGUYÊN

(Lược ghi tham luận các đại biểu tại Đại hội XI ngày 13-1)