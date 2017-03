'Đi học kinh nghiệm ứng phó với động đất, gặp động đất thì ta đi về'

(PLO)-Trưa qua đoàn công tác 10 người của Hội chữ thập đỏ Việt Nam mắc kẹt ở Nepal do động đất đã về đến Hà Nội an toàn. Đoàn sang để học tập kinh nghiệm nâng cao kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với thảm họa động đất của Nepal. Họ dự định về nước hôm 26-4 nhưng bị mắc kẹt lại do trận động đất một ngày trước đó.