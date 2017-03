Đừng để dân vừa ăn vừa run

Kết quả khảo sát chất làm trắng tinopal trong sản xuất thực phẩm tại TP.HCM do Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn về tiêu dùng (CESCON) thuộc Hội Tiêu chuẩn bảo vệ người tiêu dùng VN công bố ngày 22-7 khiến người tiêu dùng bất an.

Sợ mất vệ sinh và muốn tiện lợi, người mua hàng đã vào siêu thị thay vì chợ, thế nhưng vẫn không thoát. Các mẫu kiểm tra ở Co.opmart Cống Quỳnh, Maximark Cộng Hòa và Big C Hoàng Văn Thụ cũng chứa tinopal.

Việc phát hiện độc tố và chất cấm trong thực phẩm tại TP.HCM không phải là chuyện mới. Việc thức ăn bị nhiễm khuẩn cũng không mới, các vụ ngộ độc tập thể từ thức ăn của công nhân cũng không mới nốt. Và có một điều: Hiếm khi thấy những cơ sở sản xuất mất an toàn như trên bị đóng cửa.

Người dân không thể vì thực phẩm mất an toàn mà triệt tiêu nhu cầu ăn uống. Nhưng vừa ăn vừa run thì chất lượng cuộc sống tệ quá. Người ta có thể trồng vài ô rau trên sân thượng như một cách thư giãn với thú điền viên nhưng để việc trồng rau sạch thành phong trào, để cư dân đô thị vì muốn an toàn mà phải “làm nông” theo kiểu tự túc tự cấp thì chắc chắn việc quản lý xã hội có nhiều điều đáng nghĩ.

Người dân lao động để tạo ra thu nhập chính đáng, thực hiện nghĩa vụ thuế cho Nhà nước là đã hoàn thành nghĩa vụ công dân. Họ có quyền đòi hỏi sự an tâm khi mua và sử dụng thực phẩm, có quyền đòi hỏi mâm cơm của mình phải an toàn. Còn làm thế nào để dân có được sự an tâm ấy, đó là trách nhiệm của Nhà nước.

Cơ quan quản lý nhà nước không đủ lực để kiểm tra và xử lý? Có phải vì chúng ta thiếu luật, thiếu các quy định để ngăn ngừa, phát hiện và chế tài những hành vi sản xuất thực phẩm không an toàn? Thiếu ở khâu nào, bất cập ra sao… tự thân các cơ quan chức năng phải biết, phải kiến nghị, phải sửa đổi.

Chính quyền có thể có nhiều lý do, các cơ quan chức năng có thể viện nhiều yếu tố, nhiều sự khó khăn để giải thích. Tuy nhiên, dù có giải thích thế nào chăng nữa thì sự thuyết phục chỉ có thể đến từ hành động cụ thể.

Người dân có quyền đòi hỏi mâm cơm của mình phải an toàn. Và chính quyền thì không được để cho dân mình vừa ăn vừa run.

ĐỨC HIỂN