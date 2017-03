Giải quyết vấn đề biển Đông không chỉ là việc riêng của nước có biển

Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - đã dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Chính sách an ninh Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) lần thứ tám tại Indonesia ngày 8/6/2011. Hội nghị có sự tham dự của nhiều quan chức quốc phòng cấp cao từ 23 quốc gia thành viên ARF (vắng CHDCND Triều Tiên và Pakistan).

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định lập trường của Việt Nam về biển Đông và sông Mêkông, coi đây là những vấn đề có thể gây hệ lụy lâu dài nếu không được giải quyết và ngày càng chứng tỏ những thách thức này không phải của riêng những nước trực tiếp có biển hay sông Mêkông, hoặc những nước có lợi ích trực tiếp gắn liền, mà là của tất cả các nước trong khu vực. Vấn đề biển Đông cần được giải quyết thông qua đàm phán hoà bình đa phương, trên cơ sở tuân thủ Công ước Liên Hợp Quốc năm 1982 về Luật Biển (UNCLOS 1982), thực hiện tốt Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) và cố gắng tiến tới Bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC) trong thời gian sớm nhất.

Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh: Vấn đề biển Đông cần được giải quyết thông qua đàm phán hòa bình đa phương.

Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định sự ủng hộ của Việt Nam đối với các đề xuất thiết thực và mạnh mẽ của Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Purnomo Yusgiantoro, về việc cuối năm nay sẽ có bước tiến mới về COC. Việt Nam cũng ủng hộ đề xuất của Thủ tướng Campuchia Hunsen mong muốn COC sẽ được ký kết năm 2012 tại Campuchia, nhân kỷ niệm 10 năm DOC. Tuy nhiên, trong khi chưa tiến tới được COC hoặc chưa thực hiện một cách đầy đủ UNCLOS 1982, thì tất cả những tranh chấp, bất đồng trong vấn đề này phải được giải quyết bằng biện pháp hoà bình, tránh những hành động đơn phương, đặc biệt tuyệt đối không được sử dụng bạo lực, sử dụng các biện pháp mạnh để hành xử với nhau.

Hội nghị nhất trí khẳng định vấn đề an ninh biển và lưu thông hàng hải tại khu vực hiện nay cần được quan tâm và đặt lên hàng đầu, trong đó nhấn mạnh đến việc cần phải thực thi nghiêm chỉnh UNCLOS 1982, DOC và tiến tới xây dựng COC.

Tại hội nghị, Trưởng đoàn Trung Quốc - Trung tướng, Phó Tổng tham mưu trưởng Ngụy Phụng Hoà - khẳng định, Trung Quốc sẽ nghiêm chỉnh tuân thủ nguyên tắc hoà bình và phát triển đã cam kết với cộng đồng thế giới, ủng hộ giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hoà bình, ủng hộ UNCLOS 1982, song không nhất trí đưa các vấn đề song phương như tranh chấp lãnh thổ ra các diễn đàn đa phương.

Trong khi đó, trưởng đoàn Mỹ khẳng định nước này cam kết tiếp tục mở rộng hợp tác trên cơ sở luật pháp quốc tế, đảm bảo các nước có thể tự do tiếp cận đầy đủ biển, trên không và trên đất liền, nhằm đảm bảo tự do lưu thông thương mại, hàng hóa; phản đối dùng vũ lực trong giải quyết các vấn đề tranh chấp; kêu gọi các nước tuân thủ UNCLOS 1982, tự do hàng hải và các bên tuyên bố chủ quyền thực hiện nghiêm chỉnh DOC và tiến tới COC.

