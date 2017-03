Hải giám - tàu quân sự trá hình

Ngoài lực lượng hải quân trực thuộc Bộ Quốc phòng, Trung Quốc có năm cơ quan thực hiện việc tuần tra trên biển có quan hệ mật thiết với lực lượng hải quân và quốc phòng Trung Quốc, gồm: - Cảnh sát biển (Bộ Công an) là cảnh sát tuần tra biển, liên quan đến các vấn đề dân sự. - Tổng cục An toàn Hàng hải (Bộ Giao thông) - chịu trách nhiệm an toàn hàng hải, tìm kiếm và cứu nạn trên biển. - Ngư chính (Bộ Nông nghiệp) - quản lý các hoạt động đánh bắt cá. - Hải quan (Tổng cục Hải quan - Hải quan Tổng thự) - giám sát ngăn chặn buôn lậu, và giám sát, kiểm tra, theo dõi các vùng biển, hải phận thuộc Trung Quốc. - Hải giám. Ngoài ra, Bộ Đất đai Tài nguyên Trung Quốc còn tổ chức các đội tàu khác như đội tàu điều tra tài nguyên hải dương và tàu nghiên cứu của ĐH Hải dương Thanh Đảo.