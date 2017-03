Hãy cho dân sự an tâm cống hiến

(PL)- “Phải bảo đảm cho người dân nếu chưa giàu thì cũng phải được tự do, dân chủ, an toàn, an ninh và công lý, được xã hội quan tâm, sống với nhau có tình nghĩa, đạo đức tốt đẹp”.

Những lời của ĐQBH Trương Trọng Nghĩa tại phiên thảo luận kinh tế-xã hội ngày 1-4 đã đặt ra nhiều suy nghĩ thật thấm thía… Còn nhớ trong buổi thảo luận tổ ngày 23-3, ông đã đề nghị: “Chính phủ phải đánh giá tương xứng nỗ lực của nhân dân, cảm ơn nhân dân đã chịu đựng nhiều khó khăn, ủng hộ Nhà nước trong tất cả các thời điểm. Tôi đề nghị báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Chính phủ phải thể hiện rõ sự cảm ơn đó”. Đúng thế, nhân dân trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù khốc liệt của chiến tranh hay trong khốn khó những ngày đầu dựng xây đất nước đã luôn đồng lòng, chung tay cùng Nhà nước bước tới. Và suốt trong bao năm qua, dù giá cả leo thang, an ninh trật tự còn nhiều vấn đề, thực phẩm bẩn bủa vây khắp nơi, thể chế và pháp lý chưa hoàn thiện, người dân và doanh nghiệp đối mặt với rất nhiều nguy cơ khi muốn làm ăn chân chính… ấy vậy mà, người dân và doanh nghiệp vẫn cố gắng vươn lên, vẫn cố gắng cho một ngày mai tươi đẹp hơn. Dẫu rằng sự cố gắng ấy đôi khi phải đối diện với những nguy cơ mà lẽ ra họ không phải gánh chịu trong thời bình. Với những sự chịu đựng to lớn như thế vì tình yêu quê hương, Tổ quốc, lẽ ra người dân phải được hưởng một môi trường sống an toàn, cả về tự nhiên lẫn pháp lý. Thế nhưng những gì đang diễn ra đã làm cho điều ấy không được trọn vẹn, thậm chí đang gây ra những tổn thương không nhỏ cho xã hội. Sự mong ước về một cuộc sống bình an vẫn còn là điều gì đó khó khăn với mỗi người dân trong cuộc sống thường ngày. Những tiêu chí về một chính quyền phục vụ chắc hẳn mới dừng lại ở một vài điểm sáng nào đó mà chưa thấm nhuần đến tâm khảm, phong cách, lời ăn tiếng nói của công chức, những công bộc của dân. Điều này ảnh hưởng tiêu cực đến những nỗ lực cải cách thể chế mà nhiều năm nay cả hệ thống chính trị luôn mong mỏi đạt được. Chỉ khi nào những điều này được thực thi một cách thành tâm, vì lợi ích quốc gia thì sự an tâm của người dân và doanh nghiệp mới trở thành đòn bẩy đưa những nỗ lực cống hiến trở thành hiện thực. Bởi khi đó người dân và doanh nghiệp tin rằng: Họ được bảo vệ bằng nhiều thiết chế của một xã hội tự do, dân chủ, pháp quyền và văn minh. Cũng khi ấy, sự cống hiến và tình yêu Tổ quốc của người dân và doanh nghiệp sẽ được khơi nguồn mạnh mẽ. CHÂN LUẬN