Khai mạc triển lãm Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam tại Hà Tĩnh

Triển lãm kéo dài đến hết ngày 8-6, Bộ TT&TT sẽ bàn giao toàn bộ bản đồ và tư liệu triển lãm cho UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Triển lãm trưng bày, giới thiệu gần 150 bản đồ và nhiều tư liệu, văn bản, hiện vật và ấn phẩm tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. Cụ thể gồm: Phiên bản của các văn bản Hán-Nôm, văn bản Việt ngữ và Pháp ngữ do triều đình phong kiến Việt Nam ban hành từ thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XX; tập bản đồ gồm 95 bản đồ chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa, do Việt Nam, phương Tây và Trung Quốc công bố từ thế kỷ XVI đến nay; ba cuốn Atlas (tập bản đồ chính thức) do các nhà nước Trung Quốc xuất bản trong các năm 1908, 1919 và 1933…

Ông Lê Hữu Thảo (đứng giữa) - người cựu binh đảo Gạc Ma cùng các đại biểu xem lại bản đồ chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ảnh: Đ.LAM

Triển lãm còn giới thiệu 19 bộ châu bản thời Minh Mạng phản ánh quá trình xác lập và bảo vệ chủ quyền một cách liên tục dưới triều Nguyễn do Ủy ban Biên giới Quốc gia (Bộ Ngoại giao) nghiên cứu, tuyển chọn, biên dịch và công bố. Ngoài ra, triển lãm cũng trưng bày sưu tập những vỏ ốc biển từ vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa của các ngư dân Việt Nam đi đánh bắt hải sản ở các ngư trường này mang về.

Phát biểu tại triển lãm, ông Đỗ Quý Doãn - Thứ trưởng Bộ TT&TT nhấn mạnh với các bản đồ, tư liệu, tài liệu, công trình nghiên cứu, đã khẳng định Việt Nam xác lập chủ quyền đối với Hoàng Sa và Trường Sa từ rất sớm. Qua đó góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc đối với hai quần đảo này.

Đ.LAM