Khi doanh nghiệp phớt lờ quy định pháp luật

Ngày 12-3, hơn 60 công nhân của một công ty trong khu công nghệ cao trên địa bàn quận 9 (TP.HCM) bị ngộ độc thực phẩm sau khi dùng suất ăn nấu sẵn và phải vào bệnh viện chăm sóc.



Kết quả điều tra do Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) TP.HCM thực hiện cho thấy Công ty Lotteria VN (tầng 7, tòa nhà Paragon, 3 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, quận 7, TP.HCM) là doanh nghiệp cung cấp suất ăn cho công ty nói trên.

Mở rộng điều tra, Chi cục ATVSTP TP.HCM còn ghi nhận ba cửa hàng ăn uống trực thuộc Công ty Lotteria VN vi phạm nhiều điều kiện ATVSTP như khu vực chế biến không đảm bảo vệ sinh; không sử dụng đầy đủ trang phục bảo hộ; không đủ trang thiết bị, dụng cụ phù hợp theo quy định để bảo quản thực phẩm; không thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho người trực tiếp tham gia chế biến thực phẩm…

Học sinh Trường Tiểu học Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, TP.HCM nhập viện trong tình trạng nôn ói.

Điều đáng chú ý cả ba cửa hàng nói trên chưa được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Với các sai phạm nói trên, Chi cục ATVSTP TP.HCM đã phạt Công ty Lotteria VN tổng cộng 146 triệu đồng.

Trước đó, ngày 10-3, hơn 40 học sinh Trường Tiểu học Trần Quang Khải (quận 1, TP.HCM) cũng phải vào bệnh viện chăm sóc do ngộ độc thực phẩm. Chi nhánh 1 Công ty TNHH DV Tâm Tâm (625/4A quốc lộ 13, khu phố 3, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.HCM) là doanh nghiệp cung cấp suất ăn cho số học sinh nói trên.

Chi cục ATVSTP TP.HCM đã phạt Công ty Tâm Tâm 48 triệu đồng do không thực hiện các quy định ATVSTP. Cụ thể công ty không khám sức khỏe định kỳ cho người trực tiếp tham gia chế biến thực phẩm; không bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, kinh doanh; không có biện pháp ngăn ngừa côn trùng, động vật gây hại; phòng ăn, bàn ăn không bảo đảm an toàn, vệ sinh; cống rãnh ở khu vực nhà bếp không thông thoát, gây ứ đọng; không lưu mẫu thức ăn.

Ông Huỳnh Lê Thái Hòa, Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP TP.HCM, cho biết cơ quan chức năng không thể giám sát xuyên suốt quá trình chế biến, sản xuất, kinh doanh thực phẩm của các doanh nghiệp. Vì vậy, các doanh nghiệp phải tự giác thực hiện đúng những điều kiện liên quan ATVSTP đã được luật pháp quy định.

Nếu doanh nghiệp phớt lờ các quy định và để xảy ra ngộ độc thực phẩm, Chi cục ATVSTP TP.HCM sẽ phạt “nóng” với khung cao nhất.