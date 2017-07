Khởi tố Mường Thanh và còn ai nữa?

Trả lời chất vấn của HĐND TP Hà Nội vào sáng cùng ngày, Giám đốc Công an TP Hà Nội Đoàn Duy Khương cho biết: Trong 12 dự án của tập đoàn này ở thủ đô đã có dấu hiệu phạm tội trốn thuế và vi phạm các quy định về quản lý nhà ở. Nếu Bộ Công an để cho Hà Nội làm thì trong tuần tới Công an TP Hà Nội sẽ khởi tố vụ án. Nếu C46 Bộ Công an quyết định khởi tố chung các vi phạm của tập đoàn ở 21 địa phương thì Công an TP Hà Nội sẽ chuyển hồ sơ, tài liệu đã điều tra, xác minh đến Bộ xử lý.

Cùng với đó, Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết chủ tịch UBND tỉnh đã giao giám đốc Sở Xây dựng tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan đến việc chậm trễ, chưa xử lý triệt để các sai phạm của dự án tổ hợp khách sạn, căn hộ cao cấp Mường Thanh Khánh Hòa.

Từ lâu, cái tên Mường Thanh như một phép thử năng lực quản lý và xử lý của chính quyền. Rất đơn giản là tập đoàn này sai phạm nhiều quá, đếm muốn không xuể. Nếu không là xây dựng không phép thì là sai phép. Nếu không xây lố tầng thì là tự ý hoán đổi công năng.

Vì những món lợi khủng có được từ những hành vi bất hợp pháp mà các vi phạm của tập đoàn này cứ lặp đi lặp lại nhiều lần và điều đáng nói hơn là chúng chưa lần nào bị xử lý tới nơi tới chốn. Rất lạ lùng là nếu nhiều công trình xây dựng không phép, sai phép khác đều bị buộc ngừng thi công và phải tháo dỡ bằng được thì các tòa nhà có nhiều diện tích xây dựng trái phép của Mường Thanh vẫn bình chân như vại. Cá biệt như Khánh Hòa còn “hào phóng” cấp phép cho tập đoàn này xây đến 47 tầng trong khi theo đồ án quy hoạch chung TP Nha Trang đến năm 2025 (đã được Thủ tướng phê duyệt) thì công trình chỉ được cao tối đa 40 tầng. Và giờ khi tổ hợp ngất ngưởng đến 43 tầng mặc kệ tỉnh đã yêu cầu “xì tốp” từ lúc mới có 33 tầng để không trái lệnh Thủ tướng thì lực lượng chức năng ở tỉnh vẫn tiếp tục không động tay, động chân khiến UBND tỉnh phải bắt kiểm điểm… Tại sao vậy?

Với tội vi phạm các quy định về quản lý nhà ở theo quy định của Điều 270 Bộ luật Hình sự, từng có ý kiến lo ngại khó áp dụng đối với Mường Thanh vì gắn với tập đoàn này là các công trình nhiều chức năng chứ không hoàn toàn là nhà ở. Thế nhưng cũng có ý kiến cho rằng vẫn có thể áp dụng bình thường tội này đối với các diện tích nhà ở xây dựng trái phép trong các công trình vi phạm của Mường Thanh. Quan trọng hơn cả là Mường Thanh nhất định phải bị xử lý thích đáng (càng kịp thời càng tốt) về các hành vi vi phạm xây dựng to đùng đã thực hiện để mọi người có thể yên tâm là xã hội này có pháp luật.

Thêm điều này cũng cần được xem xét đến, nhất là trong vụ Khánh Hòa cấp phép xây dựng sai để Mường Thanh có thêm cơ hội vi phạm, đó là những cán bộ, công chức có liên quan đến vi phạm của tập đoàn này sẽ phải bị truy cứu trách nhiệm tương xứng. Có như thế kỷ cương phép nước mới được đảm bảo, luật pháp không bị thách thức bởi bất kỳ thế và lực nào.