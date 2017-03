Khu lưu niệm Bác Tôn được công nhận di tích quốc gia đặc biệt

và trao bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt cho khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên (An Giang). Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước ôn lại quá trình hoạt động cách mạng và phẩm chất đạo đức sáng ngời của Bác Tôn. Dù ở cương vị nào Bác Tôn luôn hiến dâng đời mình cho tự do, độc lập dân tộc, hạnh phúc của nhân dân. Bác Tôn là người cộng sản gương mẫu, luôn là tấm gương cho các thế hệ Việt Nam học tập, noi theo. Chủ tịch nước cũng nhắc nhở nhân dân An Giang bảo tồn, phát huy những giá trị di sản cao đẹp mà Bác Tôn để lại.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (thứ hai từ phải)tại lễ gắn biển cho Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Ảnh: TTXVN

Năm 1984, Bộ Văn hóa-Thông tin (nay là Bộ VH-TT&DL) chính thức công nhận ngôi nhà sàn ở cù lao Ông Hổ thuộc ấp Mỹ An (xã Mỹ Hòa Hưng) là di tích lịch sử thời niên thiếu của Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Ban đầu khu di tích có diện tích hơn 3.000 m2, đến nay đã trở thành khu lưu niệm Bác Tôn với quy mô hơn 6,2 ha. UBND tỉnh An Giang cũng đã phê duyệt dự án mở rộng khu lưu niệm Bác Tôn với nhiều hạng mục, diện tích dự kiến 21 ha.

