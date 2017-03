Lẽ ra phải khen, sao lại đòi “xử”!

(PL)- Việc công an, VKS và TAND TP Tuy Hòa kiến nghị xử lý luật sư (LS) Võ An Đôn, người bảo vệ quyền lợi cho gia đình anh Lê Thanh Kiều trong vụ “năm công an Phú Yên đánh chết người” đã khiến dư luận chú ý.

LS Võ An Đôn và gia đình anh Lê Thanh Kiều tại tòa. Ảnh: TẤN LỘC Diễn biến tranh tụng thể hiện bằng bản án tuyên công khai vào ngày 3-4-2014 không có bất cứ nội dung nào nhận định về những vi phạm của LS Đôn (nếu có). Đến nay cũng không có cá nhân nào khiếu kiện, tố cáo LS Đôn vì cho rằng LS này đã xúc phạm họ. Ngược lại, một số kiến nghị của LS Đôn đã được cơ quan tố tụng chấp thuận (như hủy án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại, khởi tố và truy tố nguyên phó Công an TP Tuy Hòa Lê Đức Hoàn, tăng khung hình phạt bốn bị cáo công an…). Ấy thế nhưng khi vụ án sắp đưa ra xét xử lại, LS Đôn lại bị kiến nghị xử lý, thu hồi chứng chỉ hành nghề. Phải chăng LS Đôn đang nhận lấy một sự “trả đũa” vì dám đề nghị khởi tố hai đương kiêm lãnh đạo công an và VKS trước đây? Còn nhớ trước đây Bộ Công an từng có quy định “xử lý” LS trong quá trình tham gia tố tụng (Thông tư 28), may mà sau đó nội dung này đã được sửa đổi. Nay với kiến nghị của liên ngành tố tụng Tuy Hòa, một lần nữa giới LS tỏ ra lo ngại. Bản kiến nghị chỉ một trang giấy A4, trong đó 1/3 trang dành cho chữ ký và đóng dấu của đại diện ba ngành, không kèm theo bất cứ tài liệu, chứng cứ nào chứng minh cho nội dung kiến nghị. Nếu chấp nhận kiến nghị này để “xử” LS Đôn thì sẽ tạo ra tiền lệ rất nguy hiểm cho hoạt động của nghề LS. Có thể nói, với vụ án “năm công an Phú Yên đánh chết người”, LS Đôn đã thể hiện đầy đủ lương tâm, trách nhiệm của LS. Thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí cho gia đình bị hại, LS Đôn đã hoạt động độc lập, trung thực, tôn trọng sự thật khách quan, không vì lợi ích vật chất, tinh thần và không sợ bất kỳ áp lực nào để làm trái pháp luật và đạo đức nghề nghiệp. Đến nay, với kết quả cơ bản đạt được, dư luận xã hội và giới LS đánh giá rất cao vai trò của LS Đôn. Trong tranh tụng, một mình LS Đôn phải đối trọng với VKS, với LS đồng nghiệp, với các bị cáo và những người có chức vụ, quyền hạn liên quan đến vụ án (mà chưa bị xử lý hoặc xử lý không nghiêm). Trước những bất công đã xảy ra, LS tranh tụng thể hiện lời nói thật đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến trách nhiệm, quyền lợi của ai đó. Nhưng với tất cả tâm huyết nghề nghiệp, với kết quả tranh tụng vụ án này, LS Đôn hoàn toàn xứng đáng với sự tin cậy, tôn trọng của công chúng đối với LS và nghề LS. Lẽ ra phải khen để khích lệ giới LS trong nhiệm vụ chung là góp phần bảo vệ công lý, sao lại đòi “xử” LS như vậy? Nếu có giải thưởng tôn vinh LS bản lĩnh của năm 2014, chẳng hạn “LS có cống hiến cho cộng đồng, vì công lý, công bằng”, tôi sẽ đề cử LS Võ An Đôn. LS NGUYỄN HỒNG HÀ, Phó Chủ nhiệm Đoàn LS tỉnh Khánh Hòa