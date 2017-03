Mệnh lệnh từ sự bình yên của người dân

Thẳng thắn phê bình, mời “các phó chủ tịch quận, huyện quay về” để người đứng đầu các địa phương này đến dự hội nghị phòng, chống tội phạm, vì tính chất đặc biệt quan trọng của nó. Mạnh mẽ tuyên bố: “Nếu lãnh đạo địa bàn nào không làm tròn trách nhiệm trong công tác phòng, chống tội phạm sẽ bị thay thế”.

Những lời nói, sự quyết liệt ấy của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong, tại hội nghị quán triệt, triển khai nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn TP mới đây (1-3), làm cho người dân cảm nhận rất rõ quyết tâm và sự khẩn trương trong hành động của chính quyền TP để kéo giảm tội phạm.

Bởi lẽ từng phút, từng giờ, từng ngày sự bình an của người dân TP đang bị các thế lực tội phạm thách thức và xâm phạm. Những bất an tiềm ẩn từ trong nhà cho đến ngoài phố; từ ban đêm cho đến ban ngày; từ nơi hoang vắng cho đến giữa chốn đông người… đang cướp đi rất nhiều giá trị cuộc sống của người dân TP. Chắc chắn không có hạnh phúc nào có thể xây dựng và tồn tại trong khi mong ước về một cuộc sống bình an chưa thực sự trọn vẹn.

Không thể phủ nhận những kết quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm suốt những năm qua của các lực lượng chức năng. Rất nhiều vụ án lớn đã được khám phá, các đường dây, băng nhóm tội phạm bị bóc tách và xử lý. Như mới đây, chỉ trong một ngày đêm Công an quận 1 đã nhanh chóng phá một đường dây sản xuất ma túy với hàng loạt vũ khí nguy hiểm; hay trước đó Công an quận Bình Thạnh đã phá nhiều vụ trọng án, những băng nhóm cướp giật đường phố gây hoang mang cho người dân. Đã có rất nhiều sự hy sinh thầm lặng và hữu hình của biết bao chiến sĩ công an vì sự bình an của nhân dân TP.

Nhưng như người đứng đầu ngành công an của TP.HCM, Trung tướng Lê Đông Phong, nhìn nhận: “Phạm pháp hình sự có giảm nhưng chưa căn cơ, vẫn ở mức cao, tiềm ẩn nhiều thách thức…”. Và người dân TP cần nhiều hơn thế, vì gần như trong cuộc tiếp xúc cử tri nào (với đại biểu HĐND TP hoặc các ĐBQH của đoàn TP.HCM), vấn đề mà bà con bày tỏ nhiều bức xúc nhất vẫn là tình trạng trộm, cướp hoành hành.

Mệnh lệnh từ sự bình yên của người dân đang đặt ra những bài toán lớn cho chính quyền TP trong công tác phòng, chống tội phạm. Từ nhận thức đến hành động về vấn đề này cần được đặt lên cao hơn bao giờ hết. Nói như ông Nguyễn Thành Phong rằng: “Mục tiêu của chúng ta là kéo giảm tội phạm để mang lại bình yên cho người dân, để cuộc sống của người dân ngày càng tốt hơn”. Và để đạt được mục tiêu đó, ông Phong nhấn mạnh không cần phải nói lý luận nữa. Dân đang trông chờ vào sự quyết liệt ở hành động, khi chính quyền đã quyết “tuyên chiến” với tội phạm!