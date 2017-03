Mong ước lớn nhất của dân ngày tết

An toàn là thứ cơ bản nhất trong số nhu cầu của con người. An toàn thực phẩm cho bữa ăn; an toàn giao thông để đi tới nơi về tới chốn; an toàn về tài sản để vắng nhà không bị trộm và ra đường không bị cướp giật. Ba cái an toàn cơ bản vậy thôi, không cao xa gì nhưng mà mong lắm. Vì chỉ cần một trong ba xảy ra thì coi như không có tết.

Vì sao người dân mong tết an toàn đến vậy? Bởi lẽ nhìn lại một năm qua, có quá nhiều phát hiện kinh động về thịt heo chứa chất cấm, gà thì ăn hóa chất dệt nhuộm. Còn vài ngày nữa là sang năm mới mà cơ quan chức năng vừa bắt thêm một vụ nhuộm thịt heo đỏ để giả thịt bò.

Cũng trong năm qua, trộm cắp đã hoành hành và ngang nhiên đến mức ngành công an phát biểu “cất giữ tài sản trong két sắt hiện nay không còn ý nghĩa gì nữa”. Đến két sắt mà còn không ý nghĩa thì cái cổng, cái cửa, cái chấn song... nào có ra gì.

Rồi “nỗi đau tai nạn giao thông” vẫn là nỗi ám ảnh thường trực nhất của người dân mỗi mùa tết đến, xuân về.

Tại cuộc họp kinh tế-xã hội ngay trước thềm xuân Bính Thân (ngày 2-2, tức 24 tháng Chạp) Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã quyết liệt yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện tập trung chăm lo công tác tết trên tất cả lĩnh vực, đảm bảo tết đến với mọi nhà, mọi người với tinh thần “đoàn kết, an toàn, vui tươi và tiết kiệm”. Gần như tất cả chỉ đạo cụ thể của người đứng đầu chính quyền TP đều tập trung vào việc đảm bảo an toàn của người dân ngày tết từ việc tăng cường tập trung công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm nhằm đảm bảo sức khỏe cho mâm cơm của người dân ngày tết đến việc gìn giữ an ninh trật tự, tiếp tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, tăng cường tuần tra, kiểm soát, mật phục không để xảy ra tình trạng tội phạm cướp giật để dân an vui đón tết.

Suốt trong những ngày qua, các lực lượng chức năng đã căng mình ngăn chặn thịt bẩn vào các chợ; hàng giả, hàng dỏm tràn vào thị trường; 100% lực lượng công an được huy động để giữ gìn trật tự trị an cho từng tuyến đường, con phố.

Tất nhiên sẽ khó đảm bảo một cái tết an toàn tuyệt đối cho người dân, vì cùng với sự nỗ lực của các lực lượng chức năng thì tội phạm cũng luôn tìm mọi cách để hoạt động. Nhưng chính sự quyết liệt của chính quyền và sự vào cuộc mạnh mẽ của các lực lượng chức năng liên quan, một mặt sẽ kéo giảm tối đa các nguy cơ gây mất an toàn ngày tết, mặt khác quan trọng hơn là cho người dân cảm giác mình đang được bảo vệ. Đây sẽ là điểm tựa quan trọng để người dân tạm gác lại những lo âu suốt một năm qua tận hưởng một cái tết an toàn, ấm cúng.