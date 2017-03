Ngày về không đoàn tụ

Chính vì thế, ĂN TẾT luôn mang ý nghĩa là TRỞ VỀ. Thế nhưng chưa đến tết mà đã có bao nhiêu cuộc trở về không trọn vẹn. Vụ tai nạn giao thông khiến 10 người chết tại Bình Thuận vào sáng sớm ngày 9-2 đã làm dở dang bao cuộc sum vầy. Nguyên nhân của vụ tai nạn có thể do tài xế xe khách giường nằm chạy lấn đường.

Ai cũng biết rằng tai nạn giao thông là nỗi ám ảnh kinh hoàng trong những ngày tết nhưng đại đa số người dân không còn lựa chọn nào khác. Những tuyến đường có đường sắt chạy ngang qua thì đa phần người dân chọn đường sắt với một lý do duy nhất là an toàn, dù cho phải chung cảnh chen chúc, nhếch nhác. Số người còn lại không mua được vé tàu hoặc với người dân ở những tuyến đường không có đường sắt chạy qua thì chỉ còn biết cách chọn xe đò để về quê. Nhìn cảnh người dân chen chúc thức trắng đêm để mua cho được một tấm vé ở Bến xe Miền Đông mới thấu hiểu không phải ai cũng có may mắn có được tấm vé leo lên xe đò về tết.

Để rồi khi bước chân lên xe là hành khách chỉ còn biết giao phó tính mạng mình cho tài xế. Mà chân dung của các tài xế thì thiên hình vạn trạng. Một tài xế lâu năm trong lĩnh vực lái xe cho biết có hai nguyên nhân chính trong các vụ tai nạn là sức khỏe và đạo đức của các tài xế.

Về sức khỏe, con số từ đợt khám sức khỏe các tài xế ở 60 tỉnh, thành theo yêu cầu của Bộ GTVT đưa ra khiến không ít người giật mình: Tính đến cuối năm 2014, có 1.780 tài xế không đủ điều kiện sức khỏe để lái xe. Đáng chú ý có gần 400 trường hợp dương tính với chất ma túy! Chính vì thế, mới đây dự thảo thông tư quy định về sức khỏe lái xe yêu cầu những lái xe kinh doanh phải được khám ở chín chuyên khoa như tâm thần, thần kinh, mắt, tai mũi họng, việc sử dụng thuốc, các chất hướng thần khác…

Về đạo đức, những vụ tai nạn thảm khốc mà nguyên nhân do lấn tuyến, vượt ẩu là do tài xế coi rẻ sinh mạng người khác. Trong những chuyến xe tết, không ít tài xế phải đạp ga để về đích sớm rồi quay vòng chạy chuyến mới, không ít tài xế có những ngày chân không đạp đất vì ăn ngủ luôn cả trên xe.

Để người dân yên lòng leo lên xe đò về quê ăn tết, cần có bộ máy giám sát xuyên suốt các tài xế trên các tuyến đường. Nó phải được thực hiện thường xuyên, nghiêm ngặt chứ không phải bằng lời nói suông. Câu trả lời thuyết phục nhất của nhà quản lý nằm ở con số: Liệu còn bao nhiêu người nữa phải lìa bỏ cuộc đời trên đường thực hiện mong ước cao cả nhất của một năm đời người - “Về quê ăn tết”.