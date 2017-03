Người tiêu dùng có quyền biết chai nước có ruồi của ai

Gần đây nhất là vụ ông Nguyễn Ngọc Anh ở Cam Ranh (Khánh Hòa) phát hiện sáu chai nước có ruồi, cặn và cả... tóc xoăn.

Rút kinh nghiệm từ vụ anh Minh, ông Anh báo cho Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (NTD) tỉnh Khánh Hòa để giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, hội này cho biết không thụ lý đơn của ông Anh vì ông là chủ quán, không phải là người mua sản phẩm và tiêu dùng trực tiếp. Theo Luật Bảo vệ quyền lợi NTD, lời giải thích này không sai.

Về phía nhà sản xuất, đại diện THP cũng đã lên tiếng khẳng định dây chuyền công nghệ sản xuất của họ rất hiện đại, không thể có chuyện chai nước của họ có những vật thể lạ như vậy được. Lời giải thích này gián tiếp phủ nhận những chai nước kia là của THP, do THP sản xuất.

Vậy những chai nước nói trên của ai? Tại sao lại có những dị vật lọt vào?

Thiết nghĩ việc xác định ai là NTD trực tiếp chỉ có ý nghĩa khuôn định đối tượng để hội nói trên ra tay bảo vệ, tiếp nữa để xác định việc nhà sản xuất bồi thường (nếu có, mà thường cũng chỉ là vài lốc nước tượng trưng).

Vấn đề ở đây là sáu chai nước có dị vật là điều có thật và nếu ông Anh không phát hiện ra có thể NTD trực tiếp (là bất kỳ ai bỏ tiền ra mua) đã uống phải các dị vật này vào bụng. Nói cách khác, những người bỏ tiền ra với ý chí chủ quan là để mua nước của THP nhưng họ lại uống phải nước có dị vật mà không biết là chai nước này do ai sản xuất, tại sao họ phải bị đối xử như vậy.

Vậy thì phải có cơ quan hữu trách nào đó đứng ra xác định chai nước này của ai, do ai sản xuất, những vật thể lạ có trong chai là do có tác động của người khác hay do lỗi của nhà sản xuất. Nếu có ai đó cố tình bỏ dị vật vào chai nước, cơ quan chức năng phải xử lý họ thích đáng, tùy vào tính chất, mức độ và mục đích mà họ nhắm tới (bôi nhọ THP chẳng hạn). Nếu những chai nước kia được xác định là của THP, do THP sản xuất và những dị vật trong chai là do lỗi của nhà sản xuất thì cũng phải công bố rõ ra. Từ đó, THP phải nghiêm túc nhận lỗi với khách hàng, phải rà soát để chấn chỉnh khâu sản xuất nhằm đảm bảo sản phẩm cung ứng cho NTD vệ sinh, an toàn và chất lượng nhất.

Đó là cái đích mà NTD nói chung nhắm đến, trong vụ này.

Thương hiệu được gầy dựng từ chất lượng sản phẩm và niềm tin của khách hàng. Muốn vậy nhà sản xuất phải minh bạch mọi thông tin liên quan đến chất lượng sản phẩm do mình sản xuất. Một khi có thông tin liên quan đến chất lượng sản phẩm, nhà sản xuất phải thành tâm, cầu thị để xử lý. Có như thế niềm tin của khách hàng mới được củng cố, khách hàng mới tiếp tục ủng hộ sản phẩm của doanh nghiệp.

Giả sử trong vụ này, những chai nước kia không phải là của THP thì nó cũng phải được cơ quan có thẩm quyền giám định và công bố kết quả minh bạch, rõ ràng. Chứ nếu để THP tự khẳng định, tự công bố thông tin rằng “tôi trong sạch” thì “chất lượng thông tin” ấy NTD khó mà thừa nhận.

NTD thông minh luôn biết khi nào thì ủng hộ sản phẩm của doanh nghiệp, khi nào thì quay lưng. Thiệt hại của NTD do uống phải chai nước có ruồi luôn rất nhỏ so với doanh nghiệp sản xuất ra chai nước ấy nếu doanh nghiệp không biết cách tự bảo vệ mình.