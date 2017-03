Nhiễu sóng không lưu, nhiễu cả lòng tin

Nhiều phút sau, khi đứng vững trên mặt đất, họ mới hoàn hồn trở lại. Nguyên do là đài kiểm soát không lưu ở sân bay Tân Sơn Nhất không thể liên lạc với các máy bay trên vùng trời. Lúc này trên bầu trời có sáu máy bay đường dài đang đến và ba chuyến bay chuẩn bị hạ cánh. Nhiều máy bay không nhận được lệnh hạ cánh đã phải bay lòng vòng trên không trung. Còn dưới đất, nhiều máy bay đã ra đường băng chờ bay nhưng không nhận được lệnh cất cánh nên nằm chờ trong hoang mang.

“Bài học” mất điện toàn hệ thống đài kiểm soát không lưu cách đây không lâu chưa làm nhiều người thôi sợ hãi vì đến nay thông tin về nguyên nhân, kết quả xử lý vẫn cứ úp mở chưa có kết luận chính thức. Lần này lại tiếp việc đứt liên lạc trong thời gian dài giữa trung tâm điều hành, điều phối các chuyến bay với các máy bay mà mỗi chiếc chở hàng trăm con người càng khiến người dân lo sợ hơn. “Mất sóng giữa không lưu - máy bay coi như mất liên lạc là nguy hiểm vô cùng! Lúc này tính mạng của hàng trăm, thậm chí cả ngàn người đang bị đe dọa” - một hành khách thốt lên.

Về nguyên nhân, Cục Hàng không Việt Nam cho hay đài kiểm soát không lưu Tân Sơn Nhất bị nhiễu sóng điều hành trên tất cả các kênh vì bị một nguồn sóng lạ đè. Nhưng khi xảy ra hiện tượng can nhiễu trên, lập tứccơ sở điều hành bay thực hiện phương án dự phòng, đã “dùng các tần số dự bị và bảo đảm điều hành bay an toàn tuyệt đối”.

Nhưng đã “đảm bảo an toàn tuyệt đối” vậy sao có hàng loạt máy bay phải lượn lờ trên không và ở dưới đất nhiều máy bay đã ra đường băng lại chờ cất cánh trong hoang mang?

Sự kiện này có lẽ sẽ thêm một “bài học về an toàn, an ninh hàng không” cần nghiêm khắc rút kinh nghiệm. Nguồn sóng lạ “đè” sóng không lưu có thể do bị phá hoại nhưng dù là gì đi nữa, nhiều vụ tai nạn máy bay thảm khốc trong thời gian qua đang phủ bóng mây u ám lên ngành hàng không toàn cầu thì cần đặt ra các câu hỏi về sự an toàn của những chuyến bay dân sự. Theo đó, nguy cơ về các rủi ro có thể xảy ra vẫn cần được nhận diện đầy đủ để có phương án xử lý đối ứng kịp thời, an toàn.

Do vậy, việc trước tiên cần làm là xử lý dứt điểm nhiều trục trặc kỹ thuật, tiềm ẩn nhiều rủi ro xảy ra sự cố nghiêm trọng (cùng nạn sách nhiễu, mất cắp… thường xuyên xảy ra). Uy tín của ngành hàng không cần phải bắt đầu từ giá trị cốt lõi là sự an toàn, an tâm cho hành khách. Chúng ta phải đảm bảo giá trị cốt lõi này thì mới nói đến chuyện xây dựng thương hiệu của mình để cạnh tranh trong khu vực và quốc tế, nhất là khi đặt mục tiêu hình thành “sân bay trung chuyển quốc tế tầm cỡ” như dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành tới đây.