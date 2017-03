Nhiều tài liệu vi phạm chủ quyền Việt Nam bị thu giữ

Trong đó, có 2 quyển sách có tên “The heart and the first - Giáo dục nhân đạo”, 1 quyển sách có nội dung xuyên tạc lãnh tụ Việt Nam được gửi từ nước ngoài về qua đường hàng không và 4 quyển sách có nội dung xuyên tạc nhà nước CHXHCN Việt Nam, gây chia rẽ hận thù trong nhân dân.

Chi cục cũng vừa kiểm tra phát hiện 10 bản vẽ kỹ thuật hàng hải của Tổ chức HIS, nghiên cứu năng lượng ở các vùng Đông Nam Á (gồm các nước Indonesia, Philippines, Myanmar, Việt Nam), gửi về Việt Nam có nơi nhận là Petroleum Partnership Company, địa chỉ tại số 132 đường Hàm Nghi (quận 1), trên các bản vẽ này có chữ South China Sea và “đường 9 khúc lưỡi bò” trên biển Đông.

Ngoài ra lực lượng chức năng còn phát hiện 54 tấm bản đồ thế giới giới thiệu các chi nhánh của Cty UMICORE, nơi nhận là D.C. Technology Co.LTD (địa chỉ số 44/15 đường Nguyễn Văn Đậu, quận Bình Thạnh) không có 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, 38 cuốn sổ tay của ARUP VietNam, trong đó có in bản đồ thể hiện “đường lưỡi bò” trong vùng biển Đông của Việt Nam được gửi về địa chỉ số 33 Bis đường Mạc Đĩnh Chi (quận 1).

Đây không phải lần đầu tiên Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh phát hiện, thu giữ các tài liệu vi phạm chủ quyền Việt Nam. Cụ thể, đơn vị này đã xử lý hơn 232 tờ bản đồ, 2.150 Brochure các loại có nội dung vi phạm, 57 ấn phẩm thuộc tài liệu phản động, 7 ấn phẩm có nội dung xuyên tạc lãnh tụ của dân tộc Việt Nam. Bên cạnh đó, vào tháng 11/2012, Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất cũng đã thu giữ 108 cuốn sách “tiếng Hoa để học” in bản đồ đường lưỡi bò và 94 cuốn Stage 4 World - Stage 4 Global Geography có bản đồ ghi vùng biển Đông của Việt Nam thành South China Sea.

Theo T.P (Dân trí)