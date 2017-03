Quốc hội nghỉ sớm và nỗi lo hậu kỳ

Tất nhiên có nhiều cách giải thích cho việc này nhưng đối với người dân, chuyện QH nghỉ sớm như thế so với dự kiến thời lượng làm việc sẽ đặt ra nhiều dấu hỏi: Phải chăng các đại biểu của mình chưa chuẩn bị hành trang một cách đầy đủ trước khi đến kỳ họp này? Phải chăng việc thu thập ý kiến của các đối tượng tác động bởi dự luật kế toán đã chưa đầy đủ? Thực tế cho thấy có những trường hợp đại biểu QH bấm nút thông qua luật một cách êm xuôi nhưng khi áp dụng vào thực tiễn lại có đối tượng bị điều chỉnh phản ứng mạnh vì không hợp lý. Chính quyền, xã hội đã tốn không ít chi phí để khắc phục sự bất hợp lý đó. Cho nên người dân có lý do để bày tỏ sự lo lắng về chuyện QH nghỉ sớm do ít đại biểu thảo luận.

Rõ ràng mỗi đại biểu QH mang trên vai mình trọng trách rất lớn đối với đất nước và trách nhiệm trực tiếp với mỗi người dân - những người đã bỏ lá phiếu bầu mình. Vì thế, mỗi dự án luật liên quan trực tiếp tới sự vận hành của xã hội và mỗi người dân cần phải được thảo luận một cách đầy đủ, chặt chẽ và thấu đáo.

Thực tiễn cho thấy tại các buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp theo quy định, người dân hầu hết phản ánh những bức xúc của mình, gia đình hoặc bức xúc chung của xã hội, ít khi lưu tâm đến những dự án luật, nhất là các dự luật mang tính chuyên ngành như Luật Kế toán. Chính vì thế đại biểu QH cần phải có những kênh của riêng mình để thu thập thông tin, tìm hiểu nguyện vọng của bà con cử tri, nhất là những đối tượng sẽ bị điều chỉnh trong các luật sắp ra đời để làm dày hành trang trước mỗi kỳ họp. Có như thế, chất lượng góp ý tại mỗi kỳ họp mới chất lượng hơn phản ánh một cách đa chiều, đầy đủ những yêu cầu của thực tiễn và yêu cầu của phát triển. Đó cũng là cách hiệu quả nhất để luật ra đời không bị vênh với thực tiễn và dễ đi vào cuộc sống hơn.

Thảo luận xây dựng luật, đại biểu QH đang thay mặt cho người dân thể hiện ý chí, nguyện vọng của bà con; là trách nhiệm nặng nề của mỗi đại biểu đối với sự vận hành của toàn xã hội. Điều đó cần phải thường trực trong suy nghĩ của đại biểu trước khi đến kỳ họp. Hãy để sau mỗi kỳ họp, người dân thấy được an tâm vì các đại biểu của mình đã phản ánh một cách đầy đủ ý chí của mình; bản thân mỗi đại biểu cũng không phải canh cánh nỗi lo sau khi cái bấm nút chỉ mang tính cơ học vì đã thực sự làm hết mình với trách nhiệm của một đại biểu QH.