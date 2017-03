Lý do không chỉ vì đây là lần đầu dự thảo luật được công khai mà còn vì ban tổ chức đã mời thêm đại diện một số tổ chức xã hội đến góp ý.

Năm 2010, Việt Nam từng có một dự thảo Luật Tiếp cận thông tin khác cũng do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo, tuy nhiên không nhiều người biết về điều này. Một vài nhà báo còn nhớ bốn năm trước, những thông tin về dự thảo, về tiến trình triển khai… là những thông tin hết sức bí mật, các nhà báo rất khó tiếp cận… Do vậy có nhà báo nói rằng khi đã bí mật với một dự luật về tiếp cận thông tin thì chắc chắn đã biết số phận của nó thế nào.

Thực tế, Luật Tiếp cận thông tin là một trong số các luật hiện thực hóa quyền tự do dân chủ của người dân. Vì lẽ đó việc công khai dự thảo chỉ là hoạt động triển khai quyền tiếp cận thông tin được ghi rõ ràng trong Điều 25 Hiến pháp 2013 và nghị quyết của Quốc hội. Và lần này không chỉ mời đến mà ban soạn thảo đã tỏ ra cầu thị, lắng nghe những ý kiến góp ý của đại diện các tổ chức xã hội về dự luật, trong đó có cả những tranh luận với cơ quan nhà nước đang soạn thảo dự luật Luật Bí mật nhà nước.

Cụ thể, theo đại diện Viên Nghiên cứu kinh tế, xã hội và môi trường (iSEE) - đơn vị được mời đến tham vấn, ý kiến của họ về việc mục đích sử dụng thông tin của người dân hoặc tổ chức không thể là một điều kiện để cung cấp thông tin; người dân có quyền tự do tiếp cận, sử dụng thông tin (không phải là mật) mà không cần phải khai báo đã được ban tổ chức hội thảo tán đồng. Lý do, nếu dự luật yêu cầu người dân phải có mục đích sử dụng thông tin hợp lý mới cung cấp thì dễ dẫn đến tùy tiện của công chức, vi phạm quyền của người dân. Ý kiến này đã nhận được sự ủng hộ và “chủ tọa hội thảo cũng nhấn mạnh ngược lại Nhà nước khi từ chối cung cấp thông tin thì luôn phải có lý do cho người dân” - vị này cho biết.

Dĩ nhiên để các quyền hiến định như dự luật nói trên cán đích như dự kiến còn rất nhiều việc phải làm, song việc để các chủ thể ngoài Nhà nước tham gia, hay nói cách khác là tiếp cận… Luật Tiếp cận thông tin đã là dấu hiệu mới đáng lưu tâm.

