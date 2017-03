Từ chuyện xe công gây tai nạn bỏ chạy

Nhưng mới đây, chiếc xe biển xanh 80B-3589 của Ban Kinh tế Trung ương do lái xe Đinh Mạnh Hùng điều khiển gây xôn xao dư luận khi gây tai nạn rồi bỏ chạy khiến hàng chục người khác phải đuổi theo một đoạn dài mới giữ lại được.

Chưa nói đến những quy định ngặt nghèo về quản lý, sử dụng xe công mà bất cứ cơ quan, cá nhân nào cũng phải tuân thủ. Chỉ riêng việc bỏ chạy khi gây tai nạn đã gây phản cảm cho công luận, đặc biệt khi chiếc xe công - đáng lẽ phải là biểu tượng của việc tuân thủ pháp luật về an toàn giao thông và tính mạng con người.

Pháp luật của ta còn có những quy định rất nhân văn về việc giúp đỡ người bị tai nạn. Ai không giúp đỡ thậm chí còn phải chịu trách nhiệm hình sự. Ấy thế mà chủ thể gây tai nạn này lại đang tâm bỏ chạy thì hành vi đó khó có thể chấp nhận. Những thông tin ban đầu về việc tài xế xe công nói trên có mùi rượu khi được người dân lôi ra khỏi xe chắc chắn cũng phải là cơ sở để xem xét những vi phạm về điều khiển phương tiện giao thông.

Điều đáng nói là những vụ xe công vi phạm luật lệ (lạng lách, lấn tuyến, đi ngược chiều…) gây tai nạn, thậm chí tông chết người không phải là hiện tượng hiếm hoi gì nữa. Mới hồi tháng 8 vừa qua, một tài xế xe công của Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang cũng say rượu và lái xe làm chết người. Lý do rất đơn giản bởi sau khi chở lãnh đạo về, tài xế đã lấy xe công đi ăn đám giỗ, rồi nhậu say, gây ra tai nạn.

Tất cả điều đó đã làm cho hình ảnh chiếc xe biển xanh phần nào trở nên xấu xí trong mắt dân, trong khi lẽ ra nó phải là biểu tượng nghiêm minh, đại diện cho sự ứng xử văn minh.

Những vụ việc liên quan đến xe công như kể trên cho thấy kỷ cương về sử dụng xe công đã không được tuân thủ. Hoặc do quá trình đào tạo, sử dụng tài xế của các cơ quan hay do ý thức hành xử đúng mực của chiếc biển số xanh đã không được đề cao đúng nghĩa. Từ việc tài xế xe công gây tai nạn rồi bỏ chạy, bất chấp sự an toàn của xã hội cần phải tính toán lại vấn đề đạo đức công vụ, từ người cầm lái những chiếc xe biển xanh này.

Ban Kinh tế Trung ương trong thông báo phát đi đã nói rằng: “Văn phòng Ban Kinh tế Trung ương đang tiếp tục phối hợp với cơ quan công an làm rõ sự việc và sẽ xử lý nghiêm theo quy định đối với tài xế Đinh Mạnh Hùng và sẽ thông tin đến các cơ quan báo chí sau khi có kết quả xử lý sự việc”.

Xử lý nghiêm vụ việc này là cần thiết. Nhưng một biện pháp siết chặt kỷ cương sử dụng xe công, giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật cũng thường xuyên rèn luyện ý thức nhân văn cho các tài xế xe công có lẽ là điều cần làm hơn cả.