Vì lợi trước mắt, lờ nguy cơ gây hại

Nguyên do là nhiều DN đang chuyển đổi phương tiện từ xe tải thùng (tài xế chỉ cần bằng lái hạng C) có tải trọng thấp sang xe đầu kéo, sơmi rơmoóc (lái xe phải bằng lái FC) để nâng cao sức cạnh tranh. Ngoài ra, do sự chuyển dịch lao động về địa phương làm việc (để gần gia đình) hoặc một số tài xế chuyển đổi nghề nghiệp hay giải nghệ… cũng dẫn đến tình trạng khan hiếm tài xế FC.

Do một chiếc xe phải gánh nhiều chi phí nên nếu xe nằm yên thì chủ xe lỗ nặng. Vậy nên họ chọn giao cả xe container cho tài xế thiếu chuẩn (như tài xế chỉ có bằng lái hạng C), thậm chí chấp nhận tài xế sử dụng bằng FC giả.

Thực tế này không phải là cá biệt. Việc một lãnh đạo hiệp hội vận tải hàng hóa của một thành phố lớn thừa nhận “phải dùng tài xế xài bằng lái FC giả” càng cho thấy thực tế này đã được chấp nhận với mức độ khá phổ biến. Tương tự, những con số về các trường hợp sử dụng bằng lái FC giả (thông qua xác minh từ các vụ TNGT gây thương vong) càng khẳng định điều này.

Tài xế là những người hành nghề chuyên nghiệp. Ngoài việc được đào tạo, được trang bị các kiến thức, nguyên tắc tối thiểu để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, họ còn phải được rèn và sát hạch kỹ năng phòng tránh, xử lý các tình huống bất ngờ để phòng ngừa, giảm thiểu TNGT. Vậy nhưng có không ít những DN vì lợi nhuận đã bất chấp. Họ giao những chiếc xe to kềnh - là nguồn nguy hiểm cao độ cho những người xài bằng giả không được đào tạo, trang bị kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết. Thế nên TNGT xảy ra, ngày càng tăng (đến mức chóng mặt, ở nhóm xe đầu kéo container) là khó tránh khỏi.

Tất nhiên, trong vòng xoáy cạnh tranh DN buộc phải đặt lợi nhuận lên đầu. Song nếu ai đó vì lợi nhuận mà bất chấp, kể cả lờ luôn các nguy cơ gây hại cho xã hội dù đã thấy trước thì chỉ có thể lý giải là họ thiếu trách nhiệm, thậm chí thiếu đạo đức. Điều tất yếu sẽ dẫn đến là tai nạn xảy ra và dễ đưa DN vào đường… phá sản. Hệ quả nhãn tiền này đã xảy ra cho không ít đơn vị.

MINH PHONG