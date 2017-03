Xin đám cưới, đừng đẩy cái khó cho dân

Đó là lời xác nhận của trưởng Công an xã Ninh Thạnh Lợi A, huyện Hồng Dân, Bạc Liêu vào một trong những tờ đơn xin làm đám hỏi của người dân tại đây. Trong đơn, người dân viết xin làm đám hỏi cho con, thời gian cụ thể, số lượng khách mời và mong được chính quyền giúp đỡ chấp thuận để làm đám được dễ dàng.

Theo ông chánh Văn phòng UBND huyện Hồng Dân, Bạc Liêu thì việc đám cưới, đám hỏi phải làm đơn xin phép ủy ban là điều đương nhiên. Nếu nội dung xin phép không đúng theo quy định thì không được chấp nhận.

Hai người yêu nhau đi đến hôn nhân được đảm bảo pháp lý bằng thủ tục đăng ký kết hôn. Nếu hội đủ điều kiện của Điều 8 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 (nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuổi trở lên; tự nguyện; không rơi vào trường hợp cấm kết hôn…) thì được quyền đăng ký kết hôn. Đám hỏi, đám cưới chỉ là là một phong tục văn hóa nhằm thông báo rộng rãi đến người thân, bạn bè về sự kiện cuộc hôn nhân để mọi người chung vui. Những thủ tục này không có văn bản nào quy định phải xin phép. Do vậy, công an không được pháp luật trao quyền cho phép để ai đó được tổ chức đám hỏi, đám cưới hay không.

Có nhiều lý do để chính quyền vận động người dân làm thủ tục này: Để đảm bảo an ninh trật tự nếu có chuyện đánh nhau xảy ra, để dân bớt hoang phí trong tiệc tùng… Vẫn biết nhiều vùng quê vẫn còn tình trạng mời đám tràn lan, có gia đình một ngày nhận được gần 20 thiệp cưới. Vẫn biết tình trạng tảo hôn vẫn còn diễn ra ở một số vùng. Vẫn biết có chuyện ở nông thôn đã từng có nhiều cuộc đánh nhau từ những ly rượu mời cưới. Địa bàn từ ủy ban xã đến nhà dân thì xa xôi, nếu chính quyền biết trước nơi nào đang tổ chức cưới để lên lịch trực ban cho công an thì sẽ kịp thời ứng phó nếu có chuyện đánh nhau hay xảy ra…

Tuy nhiên, nếu chỉ vì những lý do đó mà mỗi người dân khi đám hỏi, đám cưới phải đi làm thủ tục giấy tờ xin xác nhận, chữ ký của trưởng ấp; xác nhận, chữ ký có đóng dấu của trưởng công an xã là một thủ tục không cần thiết, nếu không muốn nói là trái luật. Nếu là địa bàn đặc thù (quá rộng, sông nước cách trở, đi lại khó khăn…), để tiện cho dân và thuận lợi cho công tác quản lý thì người dân chỉ cần bốc máy điện thoại gọi cho cán bộ xã thông báo về việc cưới hỏi.

Chúng ta đang vận động người dân sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, nên chăng điều đó phải được làm trước tiên từ phía chính quyền.