Đấu giá tất cả khu đất công dù có các đơn vị thuê nhiều năm ở đó. Quận này lý giải, vốn dĩ các đơn vị trên đã được quá nhiều thuận lợi khi được cho thuê nhà, đất công với giá rất rẻ vì được áp theo giá của Nhà nước ban hành nên nếu tiếp tục được bán chỉ định thì các đơn vị này càng được hưởng lợi.



Điều đó thấy rõ qua báo cáo của Công ty Quản lý kinh doanh nhà TP về việc bán chỉ định các khu đất công tại những vị trí vàng giữa trung tâm TP trong thời gian qua. Khu đất 2-4-6 Đồng Khởi ngay giao lộ Tôn Đức Thắng có diện tích hơn 1.500 m2 được duyệt bán với giá 560 tỉ đồng (370 triệu đồng/m2). Khu đất 121-123-125 Hàm Nghi 225 m2 bán với giá 48,5 tỉ đồng (230 triệu đồng/m2)… Hãy thử làm phép so sánh giữa việc bán chỉ định so với việc đấu giá ngay trong thời gian trên. Cụ thể, khu đất 23 Lê Duẩn khi bán đấu giá cho công ty tư nhân đã thu được 1.430 tỉ đồng, trung bình 472 triệu đồng/m2 (cao hơn 100 triệu đồng/m2 so với khu đất 2-4-6 Đồng Khởi dù vị trí không bằng) trong khi giá khởi điểm chỉ 558 tỉ đồng. Cứ hình dung nếu khu đất 23 Lê Duẩn cũng được bán chỉ định thì ngân sách đã mất 872 tỉ đồng!

Ai cũng biết nếu đấu giá đất công, đấu thầu dự án thì TP sẽ luôn thu được nguồn tiền lớn hơn, từ nhiều đến rất nhiều, so với chỉ định. Thế nhưng tại sao trong thời gian qua, vì sao phương án này lại được lựa chọn ít hơn rất nhiều so với việc bán, giao chỉ định cho nhà đầu tư? Điều đáng nói nữa, thông tin liên quan đến việc này cũng chưa thật sự minh bạch. Chỉ đến khi mọi việc vỡ lở thì người dân mới hay thì ra dự án này chỉ định từ đời nào, chẳng hạn khu đất vàng hàng ngàn mét vuông ở Lê Duẩn mà dư luận xôn xao mấy ngày qua. Còn bao nhiêu nữa những nhà, đất công, những dự án trên những lô đất vàng tại TP đã được chỉ định và chỉ định đúng hay sai, giá bán thế nào mà người dân không cách nào biết được?

Giải trình cho việc chỉ định, câu trả lời thường thấy là do tình hình thực tế cần đẩy nhanh tiến độ dự án, không ai đăng ký đầu tư, do đấu giá đấu thầu thủ tục phức tạp, kéo dài… Vậy xin hỏi: Thông tin dự án đã công khai đến đâu, kêu gọi đầu tư thế nào, bằng chứng cụ thể là gì? Tại sao có trường hợp đơn vị khác quan tâm lại bị không được cho vào?...

Rõ ràng những trường hợp bán chỉ định đất công dù đúng pháp luật đi nữa nhưng nếu thất thoát cho ngân sách, ưu ái cho đơn vị đã hưởng nhiều thuận lợi do đã sử dụng nhiều năm với giá thuê rẻ mạt thì cũng cần điều chỉnh quy định để đấu giá, như kiến nghị của quận 10. Vậy mới gọi là có tâm trong việc quản lý, sử dụng đất công, vì người dân, vì sự phát triển của TP

Những người có thẩm quyền liên quan luôn khẳng định mình không tư túi. Nhưng giải thích này làm sao thuyết phục được người dân khi còn quá nhiều vấn đề thiếu minh bạch, bất thường cho việc chỉ định thay vì phải đấu thầu.

Nếu một khi đã sai pháp luật, đã không công khai, minh bạch, thất thoát cho ngân sách thì làm sao dân tin là không có lợi ích riêng.

