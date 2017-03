Thi công công trình ngầm làm nghiêng trụ điện cao thế

Theo MẬU TRƯỜNG ( TT)



Theo một người dân có mặt tại hiện trường, sự cố xảy ra khoảng 14g30 ngày 10-11. Vào thời điểm trên có một nhóm công nhân đang đào một rãnh sâu kế bên cột điện này để lắp đặt ống cấp nước. Gặp lúc trời mưa to, đất dưới chân trụ điện nhão nên trụ điện bị nghiêng mạnh, kéo đứt một số dây cáp, dây điện của một số hộ dân gần đó (ảnh). Sự cố gây mất điện một số khu vực trên địa bàn P.Bình Hưng Hòa A.Gần 17g cùng ngày, Công ty Điện lực Bình Phú mới có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc, đồng thời lực lượng công an địa phương chốt chặn hai đầu đường Gò Xoài để đảm bảo an toàn cho người dân.