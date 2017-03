Thi công thủy điện: Lắm nơi làm bừa, làm ẩu!

Liên tiếp xảy ra nhiều sự cố - Sáng 16-12, hầm Thủy điện Đạ Dâng ở huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) sập khiến 12 công nhân mắc kẹt. Phải sau bốn ngày cứu hộ với trên 700 người tham gia, những công nhân này mới thoát khỏi lưỡi hái tử thần. - Tháng 6-2013, đập Thủy điện La Krel 2 ở huyện Đức Cơ (Gia Lai) bất ngờ bị vỡ một đoạn khoảng 40 m. Nước trong hồ tràn xuống hạ du gây lũ quét dọc suối La Krel làm nhiều người dân bị nước cuốn trôi, hàng chục hecta hoa màu hư hại. Nguyên nhân được xác định là do thi công sai kỹ thuật. Đến tháng 8-2014, thủy điện này lại bị vỡ đập lần thứ hai. - Tháng 11-2012, hơn 80% bờ tường phía thượng lưu của đập Thủy điện Đắk Mek 3 ở huyện Đắk Glei (Kon Tum) đổ sập làm một người chết. Nguyên nhân là do có vi phạm trong thiết kế, thi công. - Cuối năm 2011, Thủy điện Sông Tranh 2 ở huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) bị rò rỉ nước ra mặt hạ lưu đập thủy điện. Theo thông tin từ Bộ Xây dựng, thiếu sót về thiết kế là một trong những nguyên nhân gây ra sự cố này. Ngoài ra, việc Thủy điện Sông Tranh 2 tích nước còn khiến khu vực huyện Bắc Trà My xảy ra nhiều trận động đất kích thích làm nứt, hư hỏng nhà dân. Qua kiểm tra cho thấy các sự cố ở thủy điện thường tập trung vào các công trình có quy mô nhỏ do tư nhân làm chủ đầu tư. Trong thời gian tới, cơ quan chức năng sẽ tập trung kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hơn đối với dạng công trình này. Ông PHẠM TIẾN VĂN, Phó cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng