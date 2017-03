Thí điểm mô hình kinh doanh rượu, bia an toàn giao thông

Các đại biểu ký kết điểm kinh doanh rượu bia an toàn giao thông. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết: “ Thông qua chương trình, tôi hy vọng sẽ có được sự đồng thuận cao của toàn xã hội về việc nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ; từng bước hình thành thói quen không điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ sau khi sử dụng rượu, bia trên toàn quốc; nhằm giảm các vụ tai nạn giao thông do nguyên nhân sử dụng rượu, bia điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ-Đã uống rượu bia thì không lái xe!”Dưới góc độ đơn vị sản xuất nồng độ cồn, ông Nguyễn Văn Việt, Chủ tịch Hiệp hội Bia-Rượu-Nước giải khát Việt Nam chia sẻ, Hiệp hội sẽ phổ biến, quán triệt chương trình phối hợp này đến các doanh nghiệp, nhà sản xuất đồng thời phối hợp với Ban An toàn giao thông địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phòng chống lạm dụng rượu, bia đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ.Bên cạnh đó, Hiệp hội Bia-Rượu-Nước giải khát Việt Nam cũng đưa ra một số tiêu chí về Điểm kinh doanh rượu bia an toàn như: có địa điểm trông giữ xe qua đêm, có tối thiểu 2 nhân viên có giấy phép lái xe để đưa xe về cho khách và có nhân viên đưa khách về bằng xe máy; nhà hàng phải phối hợp hãng taxi để đưa khách về đảm bảo an toàn; nhân viên nhà hàng phải có trách nhiệm tuyên truyền, giới thiệu tới khách hàng về việc không nên lái xe sau khi khách sử dụng rượu, bia và có thể gửi xe lại quán hoặc nhờ người đưa về; trong nhà hàng có những pano, áp phích tuyên truyền…

Ngoài ra, Hiệp hội Bia-Rượu-Nước giải khát chủ trì phối hợp Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông các địa phương xây dựng mô hình Điểm kinh doanh rượu, bia an toàn giao thông, trước mắt thực hiện thí điểm tại Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh./.

Theo Vietnam+