Thi hành án sai, bồi thường gần 2,6 tỉ đồng

“Tối nay ngủ ngon rồi” Sau khi TAND tỉnh Đồng Nai tuyên án, ông Liêm không giấu được xúc động: “Tối nay thì được ngủ ngon rồi. Tôi không còn sống được bao lâu nữa. Thắng kiện, việc đầu tiên là tôi mua một căn nhà cho các con ở. Khi nào tôi chết chúng nó sẽ có chỗ để thờ ba mẹ”... Một người con gái ông Liêm trào nước mắt khi nhớ lại quãng thời gian đầy biến cố xảy ra với gia đình mình. Trước kia, cha cô chạy xe lam còn có đồng ra đồng vào nuôi con ăn học. Từ ngày cha vào tù rồi ra tù, chiếc xe lam nằm im một chỗ. Sức khỏe cha mỗi ngày một suy sụp do suy nghĩ quá nhiều. Chị cô thi đậu vào một trường đại học ở TP.HCM nhưng nhà không có tiền nên phải học sư phạm ở Đồng Nai. “Sắp tới ngày ra trường chị tôi lại bị phạt tù, bỏ bê việc học. Mẹ quá đau lòng rồi cũng qua đời trong một đêm. May có chú hàng xóm thương tình tự nguyện làm xe ôm chở ba khi làm đơn khiếu nại khắp nơi…” - con gái ông Liêm tâm sự. Cũng theo chị, mỗi lần ra tòa cha mất ngủ, không ăn uống. Phán quyết của tòa đã phần nào an ủi cha và gia đình nhưng mất mát là rất lớn, khó có thể bù đắp hết được.