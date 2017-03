Việc này được Giám đốc Sở Nguyễn Quốc Hùng giải thích là: “Một trong những giải pháp để hạn chế phương tiện cá nhân trên địa bàn. Khi không có điểm đỗ, buộc người dân phải lựa chọn phương tiện giao thông khác phù hợp với nhu cầu công việc”.

Như vậy có thể hiểu ý ông Hùng là cấm là việc của chúng tôi, còn đi lại thế nào là việc của nhân dân. Quả là không còn gì giản tiện hơn. Làm quan như thế thì dễ quá.

Cấm trông giữ xe, đồng nghĩa với việc khó có thể đi ô tô, xe máy và xe đạp. Còn lại xe buýt thì “vừa thiếu, vừa bẩn lại vừa yếu” khó đáp ứng nhu cầu của mọi tầng lớp nhân dân. Taxi à? Làm sao chịu nổi tiền?

Như vậy, có lẽ “phương tiện khác” mà ông Hùng nói đến ở đây, không gì khác hơn là “đôi chân”. Phương tiện này có vẻ rất “phù hợp với nhu cầu công việc”, nhất là với các vận động viên điền kinh!

Ngoài ra, trong các loại hình giao thông còn có giao thông đường sắt, đường thủy và đường hàng không. Nếu phù hợp với nhu cầu công việc, người dân có thể ra ga Hà Nội bắt tàu đi ga Giáp Bát hoặc mua xuồng máy chạy trên sông Tô Lịch. Đặc biệt, nếu nhà có điều kiện thì có thể sắm máy bay trực thăng để trải nghiệm cảm giác đi làm mà không sợ tắc đường.

Với “phương tiện khác” như vậy, vô hình trung nhân dân đang trở thành các thí sinh trong phòng thi học sinh giỏi với đề bài là tìm giải pháp đi lại mà không có điểm đỗ xe. Đề bài mang tính thách thức này không biết phát huy được bao nhiêu trí tuệ của thí sinh Nhân Dân nhưng các thí sinh này có vẻ hơi buồn vì họ cũng chẳng khác gì các thí sinh - học sinh thật sự, vốn là đối tượng cho những thử nghiệm chính sách bùng nhùng từ hàng chục năm nay của Bộ GD&ĐT.

Mất chức thì mất gì?

Hội An từ hàng trăm năm trước đã là một trong những thương cảng sầm uất và quan trọng bậc nhất đối với các thương nhân khắp Đông Nam Á. Ngày nay, ai đến Hội An đều có thể cảm thấy điều gì đó thực sự khác biệt về quản lý nhà nước ở khu phố cổ này, bởi mọi thứ quy củ và văn minh hơn hẳn nhiều đô thị khác của đất nước. Một trong những người có vai trò trong thành công đó của Hội An là ông Bí thư Thành ủy Nguyễn Sự.

Bàn về đạo đức của những người lãnh đạo, ông kể rằng: “Ngay từ ngày nhậm chức tôi đã chuẩn bị cho mình nếu có mất chức thì cũng thấy bình thường, có chăng chỉ mất tiếng vâng, tiếng dạ. Làm sao để anh em có một chỗ dựa, có lòng tin vào mình là khó nhất”.

Chức vụ tại các cơ quan nhà nước từ bao năm nay đã được tiếng là mang lại rất nhiều lợi ích cho người nắm giữ nó. Đó có thể là lợi ích tinh thần, gắn với niềm hạnh phúc được phụng sự nhân dân, hay sự thỏa mãn cá nhân có được từ sự thể nghiệm kiến thức, bản lĩnh của mình ở một công việc phù hợp. Đó cũng có thể là lợi ích vật chất, gắn với mức lương, thưởng cao thấp ở từng nơi (ở các nước có chính sách lương tốt, mức thu nhập của công chức có thể dao động từ 2/3 đến tiệm cận thu nhập của người có cùng trình độ ở khu vực tư nhân).

Ông Sự có thể chỉ mất tiếng dạ, tiếng vâng của thuộc cấp khi mất chức, bởi đó là đặc thù công việc của một người nắm chức vụ. Nhưng có vẻ như nhiều quan chức khác không nghĩ như ông. Cho đến bây giờ, dư luận vẫn không thể hiểu được tại sao các quan chức sai phạm ở Tiên Lãng, vị thứ trưởng Bộ Y tế gian dối bằng cấp hay các quan chức để cho 11.000 người chết mỗi năm vì tai nạn giao thông vẫn tại vị yên ổn.

Có thể họ có nhiều thứ khác hơn để mất.

MÕ