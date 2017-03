Thí sinh tự tin bước vào môn thi ngoại ngữ

Làm thủ tục gọi thí sinh vào phòng thi

Cũng tại cụm thi Trường ĐH Sư phạm Hà Nội có duy nhất thí sinh khuyết tật tên Lê Hà An đến từ Trường THPT Nguyễn Trãi (quận Ba Đình - Hà Nội). Ngay từ sớm Hà An đã được các tình nguyện viên và người nhà hỗ trợ đưa đến địa điểm thi bằng xe lăn. Hà An cho hay năm nay ngoài ba môn bắt buộc toán, ngữ văn, tiếng Anh em còn đăng ký thêm môn hóa học.