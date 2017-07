Thi thể 6 công nhân cùng 2 người bị thương về đến VN

Danh sách 6 công nhân tử vong: 1. Anh Trần Văn Sáng (28 tuổi, thợ hàn, quê xã Thanh Khê, huyện Thanh Chương, Nghệ An). 2. Anh Nguyễn Văn Phương (26 tuổi, thợ hàn, quê xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương, Nghệ An) 3. Anh Hà Cao Kỳ (26 tuổi, lao động phổ thông, quê xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương, Nghệ An) 4. Anh Hạ Hữu Hai (25 tuổi, thợ hàn, quê huyện Đoan Hùng, Phú Thọ). 5. Anh Già Bá Lầu (32 tuổi, quê bản Hợ Thành, Xá Lượng, Tương Dương, Nghệ An) 6. Anh Vá Xái Cồ (34 tuổi, quê xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) Danh sách công nhân thương nặng: 1. Anh Hờ Bá Chênh (33 tuổi, quê Nghệ An) 2. Anh Lỳ Giồng Xia (46 tuổi, quê Nghệ An).