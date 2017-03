Thi tuyển tìm lãnh đạo Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam

Ban giám khảo “oách” nhất từ trước đến nay Đội ngũ ban giám khảo kỳ thi này được lựa chọn kỹ càng và có chuyên môn cao, do Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường làm trưởng ban. Các thành viên khác gồm bốn thứ trưởng Bộ GTVT khác và nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Tiến Sâm; Trung tướng Nguyễn Đức Soát, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Hoàng Viết Quang, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu, Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia; Thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn, Phó Tư lệnh quân chủng Phòng không - Không quân... Theo Bộ trưởng Đinh La Thăng, với một ban giám khảo “oách” nhất từ trước tới nay, gồm rất nhiều vị anh hùng lao động, các vị tướng, kỳ thi tuyển tổng giám đốc Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam sẽ lựa chọn được một thí sinh xuất sắc, đáp ứng được yêu cầu đang đặt ra, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo an ninh an toàn hàng không. Bảy thí sinh “so tài” là ai? 1. Ông Nguyễn Đình Công, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam. 2. Ông Phạm Việt Dũng, Chánh Văn phòng Cục Hàng không Việt Nam. 3. Ông Đoàn Hữu Gia, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam. 4. Ông Lâm Phúc Anh Hà, Giám đốc Công ty Quản lý bay miền Bắc, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam. 5. Ông Nguyễn Thế Hưng, Phó Trưởng phòng Quản lý hoạt động bay, Cục Hàng không Việt Nam. 6. Ông Lê Quốc Khánh, Giám đốc Trung tâm Thông báo tin tức hàng không, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam. 7. Ông Nguyễn Mạnh Quang, Giám đốc Trung tâm Hiệp đồng điều hành bay, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam.