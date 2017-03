Thiệt mạng vì kẻ tâm thần

Chập tối 18-7, anh Nguyễn Anh Tuấn (SN 1973, cùng ở thôn Xuân Nộn) đi xe máy chở con nhỏ về nhà, rồi lại có việc phải trở ra đầu ngõ ngay. Khi vừa ngang qua cổng nhà Nguyễn Văn Cương (cách nhà anh Tuấn một nhà) liền bị đối tượng vác dao phay từ trong nhà xông ra chém 1 nhát vào đầu. Bị trọng thương, anh Tuấn cố vùng dậy bỏ chạy nhưng vẫn bị đối tượng hung hãn chém thêm nhiều nhát nữa vào đầu, mặt và cổ.

Vẻ ngơ ngơ của Nguyễn Văn Cương tại phiên xét xử

Đúng lúc đó, chị Nguyễn Thị Yến (vợ nạn nhân) vừa đi làm đồng về nhìn thấy chồng mình gặp nạn đã hô hoán mọi người giúp đỡ. Nghe tiếng kêu khóc, ông Nguyễn Văn Thuận (bố đẻ hung thủ) chạy ra gặp Cương lăm lăm con dao dính đầy máu trong tay. Biết Cương vừa chém người hàng xóm, ông Thuận quát hỏi liền nhận được một câu trả lời lạnh tanh: “Nó thích chết thì cho nó chết”.

Sau đó, Cương mang dao vào nhà và ngồi ăn cơm như không có chuyện gì xảy ra. Dù được người thân đưa đi cấp cứu, nhưng do thương tích quá nặng nên anh Nguyễn Anh Tuấn đã tử vong ngay sau đó. Theo giám định pháp y, nạn nhân bị đa chấn thương ở vùng mặt, cổ và ngực, nguyên nhân chết do mất máu cấp. Quá trình điều tra, Nguyễn Văn Cương thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như nêu trên. Tuy nhiên nhận thấy Cương có dấu hiệu bị tâm thần nên CQĐT đã trưng cầu giám định. Kết luận giám định của Viện Tâm thần Trung ương xác định, Nguyễn Văn Cương bị tâm thần phân liệt Paranoid có mã vạch quốc tế là F20.0. Trước, trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội, bị can bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Với hành vi vô cớ sát hại hàng xóm và từ kết quả giám định pháp y, VKSND TP Hà Nội đã truy tố Nguyễn Văn Cương về tội giết người, theo khoản 2, Điều 93-BLHS ra trước cơ quan xét xử cùng cấp. Tại phiên tòa sơ thẩm hôm qua (9-8), tuy có những biểu hiện không bình thường, nhưng bị cáo vẫn thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tham dự phiên tòa với tư cách giám hộ cho bị cáo, ông Nguyễn Văn Thuận tỏ rõ thái độ ân hận và trình bày con trai ông đã có dấu hiệu bị bệnh tâm thần từ vài năm trước, thời gian gần đây bệnh tình của Cương càng trở nên trầm trọng hơn. Trong khi gia đình ông đang tích cực chạy chữa cho đối tượng thì bất ngờ xảy ra vụ án. Ngay sau khi biết con trai gây án mạng, gia đình ông cũng đã cố gắng bồi thường, hỗ trợ một phần mất mát cho gia đình nạn nhân. Dù tỏ ra khá thông cảm với gia đình bị cáo, song vợ nạn nhân vẫn đề nghị HĐXX xử phạt nghiêm minh theo pháp luật đối với hung thủ, bởi hành vi của bị cáo quá dã man và gây đau thương, mất mát cho gia đình bị hại. Sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Cương 9 năm tù giam. Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn yêu cầu đại diện hợp pháp của bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân tiền tổn thất về tinh thần, mai tang phí và cấp dưỡng nuôi 3 con của bị hại.

