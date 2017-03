Thiệt mạng vì nghi vợ ngoại tình

Theo nội dung vụ án, ông Tuấn và bà Phước lấy nhau đã nhiều năm, có 5 con nhưng trong quá trình chung sống ông Tuấn luôn nghi ngờ vợ mình ngoại tình nên thường gây gỗ đánh bà Phước.



Sáng 9/6, khi bà Phước ra quán mua ốc thì ông Tuấn chặn lại hỏi “hẹn với thằng nào”. Nghe vợ nói “tôi có làm gì mà ông cứ nói xấu tôi vậy?”, ông Tuấn xông vào đánh bà.Lúc này, con trai bà Phước ngồi uống cà phê gần đó nhìn thấy chạy lại can ngăn đẩy cha ra và đưa mẹ về. Khi đi gần đến nhà, ông Tuấn vẫn tiếp tục xông vào đánh bà Phước.



Thấy vậy, Phương từ trong nhà chạy tới can ngăn, xô bố ra nhưng ông Tuấn vẫn tiếp tục xông vào. Phương đã dùng tay đẩy vào mặt làm ông Tuấn ngã ngửa ra sau đập đầu xuống đường nhựa. Thấy cha nằm dưới đất, bị chảy máu tai nên mấy anh em Phương chở đi cấp cứu. Đến ngày 18/6, ông Tuấn chết do chấn thương sọ não.



Đứng trước vành móng ngựa, Phương đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình nhưng cho rằng do cha ghen hay đánh mẹ, nếu ông không dùng bạo lực mà nói chuyện phải quấy thì đâu đến nỗi.





Theo Hoàng Văn (VNE)