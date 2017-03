Thiêu chết vợ bằng 40 lít xăng

Ngày 18/8, TAND TP HCM mở phiên xử lưu động ở Câu lạc bộ Hưu trí phường 13, quận Tân Bình, hàng trăm người dân đã tìm đến để chứng kiến ngày đền tội của Nguyễn Ngọc Trãi (49 tuổi) về hành vi “giết người”. Nạn nhân là chị Lan (38 tuổi) - người vợ đã nhiều năm đầu ấp tay gối với bị cáo.







"Bị cáo chỉ tạt xăng hăm dọa chứ không cố ý giết vợ". Ảnh: Quốc Thắng. "Bị cáo chỉ tạt xăng hăm dọa chứ không cố ý giết vợ". Ảnh: Quốc Thắng.



* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Theo cáo trạng, Trãi và chị Lan chung sống với nhau như vợ chồng từ nhiều năm trước. Năm ngoái họ đăng ký kết hôn rồi thuê nhà sống trên đường Bạch Đằng (phường 2, quận Tân Bình). Đến khoảng tháng 5/2010, cuộc sống vợ chồng xảy ra nhiều mâu thuẫn khiến chị Lan không muốn tiếp tục chung sống nên đã đuổi Trãi ra khỏi nhà.Nghĩ vợ có tình cảm với người khác, tối 26/5/2010, Trãi nảy sinh ý định giết chị Lan nên đi mua 40 lít xăng cho vào 2 thùng sơn nước. Sau đó người này bỏ lên xe 3 bánh, lấy bạt che lại rồi đẩy đến chỗ vợ bán cơm trên đường Hồng Hà (quận Tân Bình). Thấy Lan đang ngồi cạnh lò than, Trãi mang thùng xăng tạt thẳng vào vợ khiến toàn thân chị bốc cháy dữ dội.Gây án xong gã chồng đón xe ôm về nhà trọ tại huyện Hóc Môn lẩn trốn và bị công an bắt vào trưa hôm sau. Riêng chị Lan được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.Tại phiên toà hôm nay, mẹ ruột nạn nhân cùng 3 đứa con riêng của chị đều khẳng định Trãi là người tốt và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt. Họ tỏ vẻ thông cảm và cho rằng hành vi của Trãi là do quẫn trí, nhất thời.Khai với HĐXX, Trãi cho biết do nghi ngờ vợ có người mới nên sinh lòng ghen tuông nên mang xăng đến tạt cốt để hăm doạ, không có ý định giết người. Tuy nhiên, đại diện VKS đã phủ nhận lý do này và cho rằng bị cáo đổ xăng ra thùng sơn nước là có chủ ý từ trước. Và việc xăng bén lửa vào bếp than cũng được hung thủ lường trước được.Đồng ý với nhận định của VKS, TAND TP HCM cho rằng Trãi tuy có nhân thân tốt nhưng hành vi “giết người” của bị cáo là dã man, không thể tha thứ. Từ đó, HĐXX tuyên phạt Trãi mức án tử hình.Theo Quốc Thắng (VNE)