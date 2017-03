Thiếu cống thoát nước, Hóc Môn ngập nặng

Nguyên nhân do những khu vực này chưa được lắp đặt hệ thống cống thoát nước” - lãnh đạo UBND huyện Hóc Môn báo cáo với HĐND TP.HCM. Ngoài việc ngập do mưa, nhiều nơi trong huyện Hóc Môn còn ngập do triều cường lớn làm vỡ đê bao. Hiện bờ bao bờ hữu sông Sài Gòn đang xuất hiện nhiều vị trí sạt lở, dễ dẫn tới ngập nặng khi xuất hiện triều cường và mưa lớn.

Để khắc phục, huyện Hóc Môn kiến nghị TP sớm bố trí kinh phí và khảo sát, lập hồ sơ đầu tư hệ thống thoát nước để chống ngập trên địa bàn huyện. Ông Phạm Văn Đông, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP, cho hay sẽ yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án chống ngập cho huyện Hóc Môn.

MINH QUÝ