Thiếu niên bắt chước bạn làm "chuyện người lớn"

Hôm nay, TAND TP HCM xử phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, giữ nguyên án sơ thẩm, buộc Nguyễn Sinh Trung (17 tuổi, ngụ Khánh Hoà) mức án 2 năm tù về tội “hiếp dâm”.

Trung tại tòa hôm nay. Ảnh: Vũ Mai.

Theo nội dung vụ án, cha mẹ Trung ly hôn từ khi cậu chưa cắp sách đến trường nên hai chị em ở với cha. Học xong lớp 8, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, Trung theo chị vào Sài Gòn làm thuê để kiếm sống. Xin được chân phụ bếp cho một nhà hàng tại quận 9, Trung kết bạn với một số người cũng là nhân viên của quán này.

Tối 11/4/2009, sau khi lãnh lương, cả nhóm rủ nhau đến phòng trọ của một nữ tiếp viên để nhậu, trong đó có Võ Minh Trí và cô gái Thy. Sau đó, do ngấm rượu nên Thy đến mảnh chiếu gần đó ngủ mê mệt. Đến gần 3 giờ sáng, người chủ phòng trọ bận đưa bạn về nên để Trung và Trí ngủ lại với Thy.

Một lúc sau, từ trên gác đi xuống, Trung thấy Trí đang cởi quần áo Thy và chuẩn bị hiếp dâm cô gái liền đến tham gia. Do chưa từng làm “chuyện người lớn” nên cậu thiếu niên này nhường Trí “hành động” trước để học hỏi. Vì vẫn còn mê mệt do say rượu, Thy chỉ chống cự yếu ớt.

Đang thực hiện hành vi đồi bại, Trí nghe có tiếng động ngoài cửa liền chạy vào toilet trốn. Còn Trung, do tưởng bạn đi vệ sinh nên ung dung “thực hành” theo những gì Trí đã làm trước đó và bị chủ nhà quay về phát hiện, báo công an.

Với hành vi phạm tội trên, hồi tháng 1, TAND quận 9 đã xử phạt Võ Minh Trí (20 tuổi) mức án 6 năm tù, Nguyễn Sinh Trung 2 năm tù cùng về tội “hiếp dâm”. Sau đó, cho rằng mức án trên là quá nghiêm khắc, Trung đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo Vũ Mai (VNE)

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.