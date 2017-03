Thiếu nữ 15 tuổi tiếp 4 thanh niên trong nhà nghỉ

Theo T.Thịnh (VNE)



Theo truy tố của Viện KSND huyện Mê Linh (Hà Nội), sáng một ngày trung tuần tháng 4/2012, Hoàng Thị Thanh Hà (15 tuổi, quê Vĩnh Phúc) đi tìm việc làm ở khu công nghiệp Quang Minh. Vũ Ngọc Linh (32 tuổi) giới thiệu cô vào phục vụ tại một quán cơm. Linh điện cho Vũ Thành Thạo (29 tuổi) đến đón Hà.Trong khi ngồi uống nước, Thạo gợi ý với Hà rằng đang có hai công việc: đi rửa bát và làm gái bán dâm. Thiếu nữ 15 tuổi đã chọn việc thứ 2 và được Thạo, Linh rủ đi hát karaoke. Chiều cùng ngày, Hà được nhóm người này đưa vào một nhà nghỉ để quan hệ.Tại đây, Thạo báo cho bạn là Nguyễn Ngọc Thành (33 tuổi): "Có bạn thằng Linh xinh xắn lắm, sang mà chơi". 10 phút sau, Thành cùng 2 người bạn trong đó có Nguyễn Anh Tú đến nhà nghỉ trên để "vui vẻ" với Hà.Sau khi nạn nhân tố cáo sự việc, Linh, Thạo, Thành và Tú lần lượt bị công an bắt.Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra cuối năm 2012, TAND huyện Mê Linh nhận định, bị cáo Thành và Tú do bị rủ rê đến để quan hệ tình dục, không biết tuổi của Hà nên đã thực hiện hành vi phạm tội. Gia đình bị hại có đơn xin miễn trách nhiệm hình sự cho các bị cáo, nên đây là những tình tiết để giảm nhẹ một phần hình phạt cho họ.Hội đồng xét xử sơ thẩm tuyên Thành và Tú 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Vũ Ngọc Linh 12 tháng tù, Vũ Thành Thạo 18 tháng tù. Tuy nhiên, Linh và Thạo đã làm đơn kháng cáo.Ngày 18/4, tại phiên phúc thẩm, TAND TP Hà Nội giữ nguyên mức án với Vũ Ngọc Linh. Riêng Thạo, do gia đình làm đơn xin giảm án, thành thật khai nhận hành vi phạm tội cũng như có thái độ ăn năn hối cải nên HĐXX giảm án từ 18 tháng xuống còn 12 tháng tù giam.* Tên cô gái trong bài đã thay đổi.