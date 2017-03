Thiếu nữ giết người tình vì dòng tin nhắn “lạ”

“Sốc” vì người yêu phản bội.





“ Tôi nhận thấy mình cũng có một phần lỗi, xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho cô ấy ”, nam thanh niên khẽ trình bày trong giờ xử án. Vụ án bắt nguồn từ mối tình dở dang của họ.



Đầu năm 2010, giữa Nguyễn Thị Anh Thư (20 tuổi, Đồng Tháp) và N.Q.Nhân nảy sinh quan hệ tình cảm. Thời gian sau, Nhân quen biết và tiếp tục phát sinh quan hệ tình cảm với người khác, Thư không biết.



Khoảng 19 giờ ngày 22/5/2011, Thư đến cửa hàng điện thoại của Nhân tại thị trấn Mỹ Tho, thị xã Cao Lãnh để gặp Nhân. Thấy người yêu say rượu đang nằm ngủ, Thư lại gần ngồi nhìn người yêu. Bất chợt, chuông báo có tin nhắn mới từ điện thoại Nhân reo lên. Tò mò, Thư mở tin nhắn ra xem.

Bị cáo Nguyễn Thị Anh Thư trong giờ nghị án

“Ông xã” - cách xưng hô mà cô gái khác gọi Nhân làm Thư chết lặng. Cô tiếp tục mở những tin nhắn khác ra xem thì phát hiện Nhân đang có người con gái khác. Thư lấy điện thoại của mình nhắn cho người con gái kia để hỏi rõ mối quan hệ giữa hai người. Ngay lúc đó Nhân tỉnh dậy. “ Nãy giờ xem được gì rồi? ” Nhân vừa giật điện thoại ném xuống đất vừa hỏi Thư.



Một lúc sau, điện thoại của Thư đổ chuông do người con gái kia gọi tới, Nhân vội vàng giật lấy, bẻ sim ném đi, hai bên cự cãi. Lúc đó, Nhân dùng tay đánh người yêu nhiều cái, Thư sang phòng bên lấy một con dao định tử tử. Thấy vậy, Nhân bực tức tiếp tục đánh người yêu. Nghe tiếng cự cãi, em gái Nhân cùng chồng xông vào can ngăn, giật dao. Sau đó Nhân đuổi Thư về…



“ Anh đánh tôi mình mẩy bầm tím thế này, tôi về ba má tôi biết thì sao? ”, Thư không về mà ngồi lại trong nhà bếp. Em gái Nhân thấy vậy đến ngồi nói chuyện với Thư, còn Nhân bỏ đi ngủ.



Khoảng 1 giờ sáng hôm sau, khi mọi người ngủ say, bị cáo Thư rút cây kéo trong tủ bếp đâm liên tiếp hai nhát vào ngực người tình. Thấy máu ra quá nhiều, cô hoảng sợ la lên và bỏ chạy. Nhân được đưa đi cấp cứu nên thoát chết với tỷ lệ thương tật 25% vĩnh viễn.



“Bản án lương tâm” cho người bị hại





Tháng 10/2011, tòa sơ thẩm nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, bị cáo phạm tội mang tính côn đồ bởi lúc này bị hại đang ngủ, không có bất cứ hành vi nào tác động đến bị cáo.



Tuy nhiên, xét thấy bị hại có nhân thân tốt, ăn năn hối cải, trong vụ án bị hại cũng có một phần lỗi nên cần xem xét, giảm nhẹ một phần hình phạt. Nhờ đó, Nguyễn Thị Anh Thư bị TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt 7 năm tù về tội “giết người”.

Bị hại đang trình bày lý do xin giảm ánh cho Nguyễn Thị Anh Thư tại tòa

Đối diện nhau trong phiên tòa phúc thẩm, với tư cách người bị hại, Nhân kháng cáo xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho Thư. Thế nhưng, nhìn họ như hai người xa lạ. Thư lầm lũi cúi đầu còn gương mặt Nhân bần thần không kém.



“Bị cáo và anh Nhân có quan hệ gì với nhau?”.



- “ Dạ, yêu nhau, bị cáo và anh ấy đã có thời gian chung sống như vợ chồng ”, cô gái trẻ lí nhí trình bày.



Thư thừa nhận diễn biến sự việc nhưng lại cho rằng trong lúc giằng co, mũi kéo vô tình đâm trúng ngực Nhân chứ cô không có ý định giết người, bị cáo bị oan.



“Tại sao bây giờ bị cáo lại kêu oan? Sao quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo thừa nhận và cho rằng do tức giận nên muốn giết chết Nhân?”, đại diện Việt kiểm sát hỏi.



- “ Do điều tra viên hướng dẫn ” - Thư ấp úng.



“Bị cáo khai bị cáo định tự tử thì Nhân giằng lại nên bị cáo đâm Nhân. Giờ bị cáo khai bị cáo tự tử, Nhân giằng lại nên không may kéo đâm vào Nhân, bị cáo tự tử sao mũi kéo có thể đâm vào Nhân thủng phổi với một lực rất mạnh được?”, Thư im lặng bỏ lửng câu hỏi của Viện kiểm sát.



Ngồi lặng trên băng ghế dành cho bị hại, dù Thư thay đổi lời khai nhưng bị hại vẫn ngồi im lặng, không phản đối cũng không đồng tình. Bị hại ngập ngừng thừa nhận mình đã có người con gái khác, không còn yêu Thư nữa.



“ Tôi nhận thấy mình cũng có một phần lỗi, xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho cô ấy ”, bị hại lặp lại câu nói ban đầu.



Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử nhận định hành vi phạm tội của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo mức án 7 năm tù là đã áp dụng các tình tiết giảm nhẹ, không có cơ sở chấp nhận kháng cáo của người bị hại. Từ đó, HĐXX bác đơn kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.





Nhìn bóng người yêu cũ khuất dần sau cánh cửa phòng lưu phạm, gương mặt người thanh niên cúi xuống đầy day dứt. Với cô gái trẻ, hình phạt cho hành vi phạm tội là bản án 7 năm tù; còn với nam thanh niên, dù không mang bản án nào nhưng có lẽ “bản án lương tâm” sẽ làm anh day dứt mãi. Chỉ vì không rõ ràng, thiếu thủy chung của mình đã đẩy người một thời yêu thương vào vòng lao lý.